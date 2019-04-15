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Yolculara kötü haber... Artık ücretli!

Tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz otopark hizmeti bugün sona erdi. Kaynak: İstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretli... İşte ücret tarifesi

Yolculara kötü haber... Artık ücretli!
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Yapılan ücretlendirmede 1 saatlik kapalı otopark 21 TL, açık otopark ise 16 TL olarak belirlendi. 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu. 7 Nisan tarihi itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.

Belirlenen ücret tarifesine göre,

Kapalı Otopark ücret tarifesi

1 saat 21 TL
1-3 saat 25 TL
3-6 saat 39,50 TL
6-12 saat 47 TL
12-24 -saat 63 TL
Abonman aylık 444 TL

Açık otopark

0-1 saat:16 TL
1-3 saat:19 TL
3-6 saat:29 TL
6-12 saat: 32 TL
12-24 saat:44.50 TL
Abonman aylık 332 TL
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