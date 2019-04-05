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"Yolcularımıza bu muhteşem havalimanından hizmet vereceğiz"

- Onur Air Üst Yöneticisi Teoman Tosun : -"Projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Özellikle meydanın açılması için İGA’ya uçuşlar anlamında destek olan THY yönetiminin bu yaklaşımını önemsiyorum. Biz de Onur Air olarak ilk gün 5 seferle başlayarak yolcularımıza bu muhteşem havalimanından hizmet vereceğiz"

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İSTANBUL (AA) - Onur Air Üst Yöneticisi (CEO) Teoman Tosun, Onur Air olarak ilk gün 5 seferle başlayarak yolcularına İstanbul Havalimanı’ndan hizmet vereceklerini bildirdi.

Onur Air'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemi hummalı şekilde sürerken yeni havalimanının en büyük özel hava yolu Onur Air de son hazırlıklarını tamamlayarak buradan sefer düzenleyecek ilk özel şirket olmaya hazırlanıyor.

Onur Air Üst Yöneticisi (CEO) Teoman Tosun ve şirket yetkilileri yarın gerçekleştirilecek seferlerin son hazırlıkları için bugün İstanbul Havalimanı’ndaydı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teoman Tosun, yeni havalimanının Türk ekonomisine sağlayacağı katkının tartışılmaz olduğunu ve tam anlamıyla doğru bir projenin hayata geçmesiyle gerçek öneminin anlaşılacağını belirterek, "Projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Özellikle meydanın açılması için İGA’ya uçuşlar anlamında destek olan THY yönetiminin bu yaklaşımını önemsiyorum. Biz de Onur Air olarak ilk gün 5 seferle başlayarak yolcularımıza bu muhteşem havalimanından hizmet vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Onur Air taşınmanın sonrasındaki ilk seferini yarın saat 19.15’te Bağdat’a gerçekleştirecek. Sonrasında Odessa, Adana ve İzmir gibi seferlerini de yapacak olan şirket 7 Nisan’dan itibaren de mevcut tarifenin tamamını İstanbul Havalimanı’na aktarmış olacak.

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