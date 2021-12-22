Yönetime kadın aldı teşekkürü hak etti

YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, YKKD Eş Başkanları Hande Yaşargil ve Burçak Güven’in ev sahipliğinde 20 Aralık gecesi Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen lansman toplantısında mentor-menti eşleşmeleri açıklanırken, Davut Doğan’a Doğtaş Kelebek Grubu’na atanan yönetim kurulu kadın üyeleri için teşekkür plaketi verildi.

Doğanlar Holding’de Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri

Doğanlar Holding, kadın istihdamı konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, bünyesindeki tüm şirketlerde karar verici pozisyonlarda kadınlara yer veriyor. Daha önceden Sitare Akdilek ve Lale Saral Develioğlu gibi bağımsız isimlerin de yer aldığı Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu Yönetim Kurulu’na; Zeynep Yalım Uzun, Mutlu Erturan ve Berna Akyüz Öğüt Bağımsız Üye olarak katıldı. Böylece Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu Yönetim Kurulu’nda kadın oranı %50’oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğan, “ Yönetim Kurullarımıza katılan yeni kadın üyelerimizin katma değerleri sayesinde; kurumsallaşma, dijitalleşme ve mağazalaşma gibi alanlarda şirketimizin büyümesi yönünde önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Aynı zamanda Biotrend Enerji Yönetim Kurulu’nda da Kamile Banu Ejder Özcan ve İstanbul Kültür Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal gibi önemli 2 kadın üyemiz de yer alıyor. Holding halka arz çalışmaları kapsamında da 3 bağımsız kadın üye daha değerlendirilmeye alınacak” şeklinde konuştu.