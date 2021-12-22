Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Kitap yazdı ödül aldı
Kitap yazdı ödül aldı
Finans sergisine açılıyor
Finans sergisine açılıyor
Yeni logosunu seçti
Yeni logosunu seçti
İstilacılar yayında
İstilacılar yayında
İlaç gibi toplantı
İlaç gibi toplantı

Yönetime kadın aldı teşekkürü hak etti

Türkiye’de yönetim kurullarında daha fazla kadının rol almasını sağlamak hedefiyle çalışmalarını yürüten Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Mentorluk Programının 5. Dönemi lansmanında Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’a plaket takdim etti.

Yönetime kadın aldı teşekkürü hak etti

YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, YKKD Eş Başkanları Hande Yaşargil ve Burçak Güven’in ev sahipliğinde 20 Aralık gecesi Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen lansman toplantısında mentor-menti eşleşmeleri açıklanırken, Davut Doğan’a Doğtaş Kelebek Grubu’na atanan yönetim kurulu kadın üyeleri için teşekkür plaketi verildi.

Doğanlar Holding’de Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri

Doğanlar Holding, kadın istihdamı konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, bünyesindeki tüm şirketlerde karar verici pozisyonlarda kadınlara yer veriyor. Daha önceden Sitare Akdilek ve Lale Saral Develioğlu gibi bağımsız isimlerin de yer aldığı Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu Yönetim Kurulu’na; Zeynep Yalım Uzun, Mutlu Erturan ve Berna Akyüz Öğüt Bağımsız Üye olarak katıldı. Böylece Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu Yönetim Kurulu’nda kadın oranı %50’oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğan, “ Yönetim Kurullarımıza katılan yeni kadın üyelerimizin katma değerleri sayesinde; kurumsallaşma, dijitalleşme ve mağazalaşma gibi alanlarda şirketimizin büyümesi yönünde önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Aynı zamanda Biotrend Enerji Yönetim Kurulu’nda da Kamile Banu Ejder Özcan ve İstanbul Kültür Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal gibi önemli 2 kadın üyemiz de yer alıyor. Holding halka arz çalışmaları kapsamında da 3 bağımsız kadın üye daha değerlendirilmeye alınacak” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
DOĞANLAR HOLDİNGYÖNETİM KURULUNDA KADIN DERNEĞİ’NDENDOĞANLAR HOLDİNG’E PLAKETYönetim Kurulunda Kadın DerneğiDOĞANLAR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1