Yöresel tatları 30 ülkeye satıyor

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya'nın 103 yıllık reçelcisi Yenigün, 40'ın üzerine reçel, 90'ın üzerinde lokum ve 10'un üzerinde turşu çeşitlerinden oluşan yöresel tatları 30 ülkeye ihraç ediyor.

Firmanın ürettiği ürünler arasında Antalya'nın geleneksel lezzeti turunç, vişne, çilek, incir, bergamut, gül, kayısı, kızılcık, portakal, ayva, şeftali, böğürtlen reçeli gibi yöresel tatların yanı sıra patlıcandan limon çiçeğine, karpuz kabuğundan yaban mersinine, şatoktan hurmaya, kamkattan havuca ve nar reçeline kadar 40'ın üzerinde reçel ve keçiboynuzu, üzüm, dut, andız, hurma pekmezi, biberiye, kornişon, acı, kelek ile acur turşuları bulunuyor.

103 yıllık bir aile şirketi olan Yenigün Reçelleri Limited Şirketinin dördüncü kuşak temsilcisi Necmi Alpagot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük dedesinden bu yana tatlıcı olduklarını ifade etti.

Ev hanımlarının kendileri için yaptıkları turunç, patlıcan, bergamut, vişne, çilek gibi geleneksel reçelleri Antalya'da kavanozda satmaya başlayan ilk kişinin büyük dedeleri olduğunu savunan Alpagot, reçelin böylelikle Antalya'da ticari bir değer kazandığını bildirdi.

Reçelin yanı sıra 103 yıldır lokum da yaptıklarına değinen Alpagot, firmanın son 30 yıldır da ürün çeşitlerine turşuları eklediğini dile getirdi.

Firmanın, Saat Kulesi yakınında kent merkezinde küçük bir dükkanla başladığını anlatan Alpagot, 1970'lerde reçel ve lokumların yurt içinde satılmaya başlandığını, 2000'den itibaren de ihracata yöneldiklerini söyledi.

- Avustralya'ya turşu, ABD'ye reçel, Rusya'ya lokum

Katıldıkları fuarlarla ve turistlerin ilgisiyle isimlerinin yurt dışında da tanındığını aktaran Alpagot, ilk ihracatın 2000'de Almanya'ya başladığını, bugün ABD'den Avustralya'ya, Japonya'dan Filipinler'e, Kuveyt, Katar ve Avrupa ülkelerine kadar 30 ülkeye ürün gönderdiklerini vurguladı.

Yıllık reçel üretimlerinin yaklaşık 3 bin ton olduğunu, bunun yüzde 30'u ihraç ettiklerini aktaran Alpogot, şöyle konuştu:

"Avustralya'da acı biber turşumuz çok seviliyor. Bu ülkeye yılda yaklaşık 100 ton acı biberiye turşusu gönderiyoruz. İsrail'e de değişik türlerde yaklaşık 100 ton turşu ve 300 ton kadar pekmez gönderiyoruz. ABD'ye elma suyuyla yapılan reçeller gönderiyoruz. Rusya lokum seviyor, oraya ciddi miktarda lokum gönderiyoruz.

Halen 8 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesisi önümüzdeki yıl Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yere taşıyacağız. Yeni tesisle üretim kapasitemizi de yüzde 50 artıracağız. Ortadoğu'dan, Japonya'dan ürünlerimize büyük ilgi var. ABD'deki işimiz sürekli büyüyor. Ülkelerin talepleri arttığı için yeni alanımıza geçmeye karar verdik. Meyveleri mevsiminde toplayıp, işleyip, soğuk hava depolarında depoluyoruz. 365 gün reçel üretiyoruz. Yapımı en zor reçel turunç ve ceviz reçelleri. Turunç reçeli 20-25 gün, ceviz reçeli ise 40 günden fazla sürüyor. Turunç ve cevizi soyması, tatlanması, işlemesi uzun süreç. Bir de tamamen el emeğine dayalı. Laboratuvarda yeni reçel çeşitleri üzerinde çalışılıyor. Şu anda bütün mandalina ve zeytin reçelleri üzerinde çalışıyoruz. Tüketici beğenirse seri üretime geçeceğiz. Zeytin reçeli aslında Edremit ve Çanakkale civarında köylülerin yaptığı bir çeşit. İlgi görürse 2018'de satışa sunmayı planlıyoruz."

Alpagot, tesis çalışanlarının yüzde 60'ından fazlasının kadın olduğunu sözlerine ekledi.