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"Yöresel ürün ve yerli üreticilere raflarımız açık"

- Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek: - "Yerel zincir marketler olarak yerli üreticimizi, yöresel ürünlerimizi, tedarikçilerimizi ve tüketicilerimize fayda sağlayacak her türlü kararı destekliyoruz. Yöresel ürünlere, yerli üreticilere market raflarımız her zaman açık"

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İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Yerel zincir marketler olarak yerli üreticimizi, yöresel ürünlerimizi, tedarikçilerimizi ve tüketicilerimize fayda sağlayacak her türlü kararı destekliyoruz. Yöresel ürünlere, yerli üreticilere market raflarımız her zaman açık." ifadelerini kullandı.

TPF Başkanı Altunbilek yaptığı yazılı açıklamayla, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Marketlerde yöresel ürün bulundurma zorunluluğu" açıklamasına destek verdi.

2018 yılının ekim ayında yerel zincirlerde uygulanmaya başlanan "Yerli Üretim, Yerel Marketten Alınır" kampanyası kapsamında yerli ve yöresel ürünleri Türkiye genelindeki 4 bine yakın yerel markette desteklediklerini belirten Altunbilek, şunları kaydetti:

"Yerli, yöresel ürünlerin, yerel işletmecilerin büyümesi, bizlerin büyümesi demek, tüketici harcamalarının devam ettiği, ekonomiye olan güvenin sürdüğü bir ortam demek. TPF olarak ülkemize, üretici ve tüketicilerimize fayda sağlayacak tüm girişimleri sonuna kadar destekliyoruz.

Kendi öz sermayesi ile bulunduğu bölgede kazanıp, yine aynı bölgeye yatırım yapan yerel zincir marketlerde yerel ve yöresel ürünlere her zaman yer var. Yerel zincir marketler olarak yerli üreticimizi, yöresel ürünlerimizi, tedarikçilerimizi ve tüketicilerimize fayda sağlayacak her türlü kararı destekliyoruz. Yöresel ürünlere, yerli üreticilere market raflarımız her zaman açık."

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TPF Başkanı Mustafa Altunbilek
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