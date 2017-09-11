Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı

Yöresel ürünler Antalya'da tanıtılacak

- ATB Başkanı Çandır: - "YÖREX 13 Eylül çarşamba günü kapılarını açıyor. Memleket hasreti çekenleri de YÖREX'e bekliyoruz"

Yöresel ürünler Antalya'da tanıtılacak

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) organizasyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 13 Eylül 2017 tarihinde ANFAŞ Expo Center'de açılacak.

ATB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda Anadolu'nun 12 bin yıllık birikiminin yer alacağı fuarda Kars kaşarından Denizli buldan bezine, Van kedisinden Sivas kangalına, Tokat yaprağından Hatay künefesine, Ordu fındığından Rize çayına, Diyarbakır örgü peynirinden Muğla saraylısına, Kaman cevizinden Kırşehir pekmezine, Erzurum oltu taşından Eskişehir lüle taşına, Erzincan tulum peynirinden Maraş biberine ve Edirne ciğerine kadar, yüzlerce lezzet, el emeği ürün yerini alacak.

YÖREX'in açılışını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yapması bekleniyor.

17 Eylül pazar gününe kadar açık olacak YÖREX'e giriş ücretsiz olacak. Fuar, sabah saat 10.00'dan akşam 20.30'a kadar gezilebilecek.

ATB Başkanı Ali Çandır, 8 yıldır Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini Antalya'da buluşturduklarını ve YÖREX'in artık bir Antalya markası olduğunu kaydetti.

Fuarda, coğrafi işaretli ürünlerin ağırlıklı olarak yer alacağını belirten Çandır, "Halkımızı ve şehir dışından gelen misafirlerimizi YÖREX'te Anadolu'nun gerçek lezzetleri ve el emeği, göz nuru ürünleriyle buluşmaya davet ediyorum. Memleket hasreti çekenler YÖREX'i mutlaka görmeli." ifadelerini kullandı.

YÖREX'in bu yıl 70 il ve KKTC'den 124 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 70 farklı kurum ve kuruluşun yanı sıra 200'ü aşkın firma ile 400'den fazla katılımcıyla gerçekleşeceğini bildiren Çandır, bu yıl ziyaretçi hedefinin de 200 bin olduğunu kaydetti.

Anne babalara da seslenen Ali Çandır, "Anne babalar mutlaka çocuklarını YÖREX'e getirsin, Anadolu'nun eşsiz zenginliğini çocuklarına tanıtsın. Çocuklarımız bize ait ürünleri damak tadı haline getirsin. YÖREX 13 Eylül Çarşamba günü kapılarını açıyor. Memleket hasreti çekenleri de YÖREX'e bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaFuarYöresel Ürünler FuarıYörex
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5