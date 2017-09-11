Yöresel ürünler Antalya'da tanıtılacak

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) organizasyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 13 Eylül 2017 tarihinde ANFAŞ Expo Center'de açılacak.

ATB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda Anadolu'nun 12 bin yıllık birikiminin yer alacağı fuarda Kars kaşarından Denizli buldan bezine, Van kedisinden Sivas kangalına, Tokat yaprağından Hatay künefesine, Ordu fındığından Rize çayına, Diyarbakır örgü peynirinden Muğla saraylısına, Kaman cevizinden Kırşehir pekmezine, Erzurum oltu taşından Eskişehir lüle taşına, Erzincan tulum peynirinden Maraş biberine ve Edirne ciğerine kadar, yüzlerce lezzet, el emeği ürün yerini alacak.

YÖREX'in açılışını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yapması bekleniyor.

17 Eylül pazar gününe kadar açık olacak YÖREX'e giriş ücretsiz olacak. Fuar, sabah saat 10.00'dan akşam 20.30'a kadar gezilebilecek.

ATB Başkanı Ali Çandır, 8 yıldır Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini Antalya'da buluşturduklarını ve YÖREX'in artık bir Antalya markası olduğunu kaydetti.

Fuarda, coğrafi işaretli ürünlerin ağırlıklı olarak yer alacağını belirten Çandır, "Halkımızı ve şehir dışından gelen misafirlerimizi YÖREX'te Anadolu'nun gerçek lezzetleri ve el emeği, göz nuru ürünleriyle buluşmaya davet ediyorum. Memleket hasreti çekenler YÖREX'i mutlaka görmeli." ifadelerini kullandı.

YÖREX'in bu yıl 70 il ve KKTC'den 124 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 70 farklı kurum ve kuruluşun yanı sıra 200'ü aşkın firma ile 400'den fazla katılımcıyla gerçekleşeceğini bildiren Çandır, bu yıl ziyaretçi hedefinin de 200 bin olduğunu kaydetti.

Anne babalara da seslenen Ali Çandır, "Anne babalar mutlaka çocuklarını YÖREX'e getirsin, Anadolu'nun eşsiz zenginliğini çocuklarına tanıtsın. Çocuklarımız bize ait ürünleri damak tadı haline getirsin. YÖREX 13 Eylül Çarşamba günü kapılarını açıyor. Memleket hasreti çekenleri de YÖREX'e bekliyoruz." açıklamasında bulundu.