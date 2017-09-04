Yöresel Ürünler Fuarı'na doğru

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından "Sizin oraların nesi meşhur" sloganıyla organize edilen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapsamında Anadolu'nun zenginliği Antalya'da görücüye çıkacak.

ATB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarın açılışına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATB Başkanı Ali Çandır'ın katılması bekleniyor.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek fuara, yaklaşık 70 ilden 100 oda-borsa, 15 kalkınma ajansı, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve firmalar olmak üzere 400'ün üzerinde kurumsal katılımın olması bekleniyor.

Geçen yıl 155 bin ziyaretçi çeken fuara katılımın bu yıl 200 bin kişi olması öngörülüyor.

Fuarla, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla, coğrafi işaretiyle anılan tarım ürünlerinin, gıda ürünlerinin, el sanatlarının ve sanayi ürünlerinin ulusal ve küresel ölçekte tanınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATB Başkanı Çandır, YÖREX fikrinin, geçmişe sahip çıkma ve 12 bin yıllık birikimi ekonomiye kazandırma ruhuyla Yöresel Ürünler Projesi'nin bir etabı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Yöresel ürünlerin önemli ekonomik değer olduğuna dikkati çeken Çandır, YÖREX'in yöresel ürün farkındalığını artırdığını ifade etti.

YÖREX ile coğrafi işaretli ürün sayısında artış yaşandığını bildiren Çandır, şöyle devam etti:

"Geçen 8 yıllık sürede yöresel ürünlerin korunmasında önemli mesafe kaydedildi. 112 olan coğrafi işaretli ürün sayısı 209'a ulaştı. Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde coğrafi işaret ürün olduğunu göz önünde bulundurursak, potansiyelin oldukça yüksek olduğunu görürüz."

- "100 milyar dolarlık pazar"

Çandır, Finike portakalı, Malatya kayısısı, Kayseri ve Afyon pastırmaları, Antep baklavası, Aydın inciri, Adana kebabı, Antalya piyazı, Pervari balı gibi yüzlerce yöresel ürünün fuarda görücüye çıkacağını vurguladı.

Ülkenin ciddi ekonomik değeri yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını anlatan Çandır, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretli ürünlerin ticareti dünyada yaklaşık 100 milyar dolar civarında hacim oluşturuyor. Bunun büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde. Türkiye'ye baktığımızda hane halkı tüketiminin 3'te 1'i coğrafi işaret alabilecek ürünlerden oluşuyor. Böylesine müthiş bir zenginliğin ticari hayata kazandırılması için coğrafi işaretle bunların tescillenmesi, daha sonra da dünyaya açılmasının sağlanması gerekiyor. YÖREX'in amacı, yöresel ürünlerin ticarileştirme süreçlerini desteklemek, markalaşmayı sağlamak, katma değerini artırmak, işletmelerin kapasitelerini artırmak, bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınırlığını sağlamaktır."

Yöresel Ürünler Fuarı, 13-17 Eylül'de ziyaret edilebilecek.ANTALYA (AA)