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Yörüngede uydu yarışı kızışıyor

- SpaceX'in Arabsat 6A uydusu ile ilk ticari fırlatmasını yapması üzerine gözler yörüngedeki toplam uydu sayısına ve güç dengesine çevrildi - Yörüngede en fazla uydusu bulunan ülke, 830 uyduyla ABD olurken, ABD'yi, 280 uyduyla Çin ve 147 uyduyla Rusya takip ediyor - Türkiye'nin yörüngede 6 aktif uydusu bulunurken, bunlardan Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme için, Rasat, Göktürk-1 ve Göktürk-2 gözlem amacıyla kullanılıyor

Yörüngede uydu yarışı kızışıyor
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İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN / TOLGA YANIK - ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in Arabsat 6A uydusu ile ilk ticari fırlatmasını yapması üzerine, gözler yörüngedeki toplam uydu sayısına ve güç dengesine çevrildi.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, girişimci Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in uzaya uydu fırlatma maliyetini eski yöntemlere göre yüzde 62,5 azaltması, önümüzdeki yıllarda ülkelerin uzaya daha fazla uydu göndermesine olanak sağlayacak.

Roketlerin yardımıyla atmosferin üzerinde bulunan yörüngeye fırlatılan ve haberleşme, meteoroloji, keşif, seyir ve yer gözlem amaçlarıyla kullanılan uydular, ülkelerin uzaydaki hakimiyetini de gözler önüne seriyor.


- Yörüngede 302 askeri amaçlı uydu var


Union of Concerned Scientists'in (UCS) verilerine göre, ilk uydunun Rusya tarafından uzaya gönderildiği 1957 tarihinden bugüne kadar binlerce fırlatma denemesi yapılırken, halihazırda yörüngede aktif bin 957 uydu bulunuyor.

Buna göre, dünyanın yörüngede en fazla uydusu bulunan ülkesi toplam 830 uydu ile ABD olurken, onu 280 uydusu bulunan Çin ve 147 uydusu bulunan Rusya takip etti.

Yörüngede bulunan uydular içinde çok uluslu uydu sayısı 145 olurken, Japonya'nın 75 uydusu, Birleşik Krallık ve Hindistan'ın 54, Kanada'nın 37 uydusu bulunuyor.

Kasım 2018 rakamlarına göre yörüngede bulunan bin 957 uydunun 846'sı konvansiyonel kullanım için, 385'i hükümetler için, 302'si askeri kullanımlar için, 279'u çok amaçlı kullanım için ve 145'i sivil kullanım maksadıyla faaliyet gösteriyor.


- Geleneksel fırlatmaya göre yüzde 62,5 daha ucuz


SpaceX Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SpaceX tarafından üretilen uydu fırlatma aracı Falcon Heavy ile uydu fırlatma maliyetinin 150 milyon dolar olduğunu ve bunun en yakın rakibinden 250 milyon dolar daha ucuz olduğunu ifade etmişti.

Daha düşük maliyetle uzaya uydu fırlatma imkanı sağlayan Falcon Heavy ile birlikte “yeni bir uzay yarışı” istediklerini belirten Musk, bu durumun şirketleri ve ülkeleri cesaretlendireceğini belirtmişti.


- Arap Birliği'nin uydusu yörüngede


SpaceX'in, 11 Nisan'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde kullandığı uydu fırlatma aracı Falcon Heavy, Arap Birliği için üretilen Arabsat 6A iletişim uydusunu yörüngeye yollayarak ticari amaçlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Falcon Heavy’nin ilk kez ticari amaçla fırlattığı Arabsat 6A uydusu, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’da televizyon, internet, telefon ve güvenli iletişim alanında hizmet verme imkanı sağlıyor.


- Türkiye uydu üretimine ağırlık veriyor


Türkiye'nin 3'ü haberleşme, 3'ü gözlem olmak üzere toplam 6 aktif uydusu bulunuyor. Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları haberleşme ihtiyacını karşılarken, Rasat, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uyduları gözlem amacıyla kullanılıyor.

Türkiye, son olarak 5 Aralık 2016'da askeri amaçla kullanılan ve yüksek çözünürlüklü görüntülemeye imkan veren GÖKTÜRK-1 uydusunu Fransız Guyanası’ndan fırlatmış ve 13 Aralık 2018’de uzay araştırmaları yapma amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Türkiye Uzay Ajansı’nı kurmuştu.

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Arabsat 6ASpaceXUydu
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