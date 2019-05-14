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Young Business Academy öğrencilerine sertifikaları teslim edildi

- Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen “Young Business Academy” programı, MÜSİAD iftar yemeği programında düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı

Young Business Academy öğrencilerine sertifikaları teslim edildi
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İSTANBUL (AA) - Genç MÜSİAD ile İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığında düzenlenen girişimcilik, liderlik, inovasyon ve iş adamı yetiştirme programı “Young Business Academy 19”, 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen MÜSİAD Geleneksel İftar programı ile birlikte düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

MÜSİAD’tan yapılan açıklamaya göre, 100 girişimcinin mezun olduğu programda, başarılı olan öğrencilere sertifikaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli tarafından takdim edildi.

- Young Business Academy Nedir?


Genç MÜSİAD Nişane Projesi olarak eğitime başlayan Young Business Academy, girişimci ve inovatif genç iş insanlarını yetiştirme amacını güdüyor. Başladığı ilk yıldan bu yana yüzlerce öğrencinin hayallerini büyüten, projelerini geliştirme fırsatı sunan YBA, bu yıl da girişimci, ahlaki değerlerini önemseyen, vizyon sahibi gençleri eğitimlerle donattı.

İlk olarak 2016 yılında İstanbul Şehir Üniversitesinde başlatılan, 2017 yılında İstanbul Haliç Üniversitesinde ikincisi düzenlenen YBA, bu yıl İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde eğitime devam ediyor.

YBA ekibi tarafından her yıl, son gelişmelere göre yeni bir akademi programı oluşturuluyor. İş insanları, akademisyenler, girişimciler ve alanında uzman tanınmış pek çok konuşmacı tarafından, katılımcılara sınıf ortamında eğitim veriliyor, bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımı ile birebir tanışma alanı sağlanıyor.

Web sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrası seçilen katılımcılar mülakata davet ediliyor, görüşme sonrası uygun görülen adaylara 40 saati aşan, 5 hafta boyunca eğitimler veriliyor.


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MÜSİADYoung Business Academy
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