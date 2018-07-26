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Yozgat'ta jeotermal kaynak arama saha ihaleleri

ANKARA (AA) - Yozgat'ta 13 alanda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.Yozgat İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Yozgat'ın...

Yozgat'ta jeotermal kaynak arama saha ihaleleri

ANKARA (AA) - Yozgat'ta 13 alanda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Yozgat İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Yenifakılı, Boğazlıyan, Sorgun, Akdağmadeni, Şefaatli, Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinde toplam 11 alanda jeotermal kaynak ve ayrıca merkez ile Çayıralan ilçesinde 2 alanda doğal mineralli su olmak üzere toplam 13 alan, arama haklarının verilerek ruhsatlandırılması suretiyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Açık arttırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ve muhammen bedelleri 70 bin lira ile 250 bin lira arasında, geçici teminat bedelleri de 2 bin 100 lira ile 7 bin 500 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 6 Ağustos Pazartesi günü 10.30'dan itibaren Yozgat İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne iletebilecek.


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Doğal Mineralli SuJeotermalJeotermal Kaynak AramaResmi GazeteYozgat
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