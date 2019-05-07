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YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı

- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: - "Önümüzdeki süreçte zorlu bir stres testinden geçecek toplumsal huzurumuz ve ekonomimiz zarar görmemelidir. Toplumumuzun ve ekonomimizin krizler karşısındaki güçlü bağışıklık sistemine her zaman olduğu gibi güvenip, ilk günkü tepkileri atlatarak, kazananın Türkiye olması için dikkatli olmak zorundayız"

YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimi kararına ilişkin, "Önümüzdeki süreçte zorlu bir stres testinden geçecek toplumsal huzurumuz ve ekonomimiz zarar görmemelidir. Toplumumuzun ve ekonomimizin krizler karşısındaki güçlü bağışıklık sistemine her zaman olduğu gibi güvenip, ilk günkü tepkileri atlatarak, kazananın Türkiye olması için dikkatli olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan yaptığı açıklamada, YSK'nin İstanbul seçimleri için verdiği kararın, 23 Haziran'da yeni bir seçimi beraberinde getirdiğini belirtti.

Demokrasi tarihinde geçmişte de bazı hukuki kararların, tartışmaya ve toplumsal vicdanda incinmeye neden olsa da demokratik akıl ve sandık kültürünün neticede aklıselim ile bir yol bulduğunu ifade eden Bahçıvan, "Önümüzdeki süreçte zorlu bir stres testinden geçecek toplumsal huzurumuz ve ekonomimiz zarar görmemelidir. Toplumumuzun ve ekonomimizin krizler karşısındaki güçlü bağışıklık sistemine her zaman olduğu gibi güvenip, ilk günkü tepkileri atlatarak, kazananın Türkiye olması için dikkatli olmak zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu.


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İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan
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