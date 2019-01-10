Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya moda Bursa Bayim Olur musun Franchising Fuarı sektörü 17.kez buluşturacak!
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

"Yuan, rezerv para birimi olabilir"

- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney: ﻿- "Diğer rezerv para birimleri ortaya çıkabilir. Örneğin, ben bunların RMB (yuan) gibi mevcut ulusal para birimlerinden olmasını bekliyorum" - "İhtiyaç duyduğumuz araçlara sahibiz. Pasif değil, ihtiyatlı olacağız"

banner17

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, "Diğer rezerv para birimleri ortaya çıkabilir. Örneğin, ben bunların RMB (yuan) gibi mevcut ulusal para birimlerinden olmasını bekliyorum." dedi.

Future Forum toplantısında konuşan Carney, küresel rezerv para birimlerinde yaşanacak değişimin, ekonomilerin büyüklüklerine kıyasla daha yavaş gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

Carney, "Dünya yeniden şekillenirken, reel (ekonomi) ve finansal olan arasındaki irtibatsızlığın azalması olası... Bu süreçte diğer rezerv para birimleri ortaya çıkabilir. Örneğin, ben bunların RMB (yuan) gibi mevcut ulusal para birimlerinden olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin de değerlendirmede bulunan Carney, AB’den çıkış sonrası BoE'nin, kur hareketlerini yakından izleyeceğini, ihtiyatlı bir tutum sergileyeceğini kaydetti.

Carney, "Parasal politika perspektifi açısından ekonomi nasıl bir yol alırsa alsın Parasal Politika Komitesi hazırlıklı durumdadır. İhtiyaç duyduğumuz araçlara sahibiz. Pasif değil, ihtiyatlı olacağız." dedi.

İngiltere'de uzmanlar, politika faizi artışı ihtimalini bu yıl yüzde 50 olarak görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BOEİngiltere Merkez BankasıMark CarneyRezerv
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1