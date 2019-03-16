"Yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmamızın yolu daha fazla ihracat"

ESKİŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkabilmesinin yolunun daha fazla ve katma değerli ihracattan geçtiğini belirterek, "İhracatımızı KOBİ'lere, esnaf ve sanatkarımıza, kadın ve genç girişimcilere yayma yönünde çalışmalarımız, projelerimiz var." dedi.

Eskişehir Şoförler Odasında düzenlenen "Esnaf Buluşması" etkinliğinde konuşan Pekcan, esnaf ve sanatkarın, öncelikleri olduğunu söyledi.

Pekcan, sermayesini alın teri ve bileğinin gücüyle birleştiren esnaf ve sanatkarın, Türkiye ekonomisinin omurgası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ahilik kültürüyle bağdaşmayan, dürüst ticarete uymayan iş yerlerinde denetimleri sürdürdüklerini aktaran Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu konuda önlemler alıyoruz. Esnaf ve sanatkarımız bu denetimlerde bizim yanımızda oldu. Perakende Yasası'nın güncellenmesiyle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Üç noktaya değineceğim. Bunlardan birisi artık, marketlerde yöresel ürünlere yer verilme zorunluluğu getirdik. Belli bir raf oranı yöresel ürünlere ayrılacak. Bunun dışında marketlerin sadece kendi markalarıyla ürün satışına izin vermeyeceğiz. Ona da oran getireceğiz. Üreticilerimiz kendi markalarıyla üretim yapabilsinler. Önce Türkiye'de rekabetçi olabilsinler ki biz onları dünyaya açalım, ihracat yapabilsinler, dünyada rekabetçi olabilsinler. Bunun dışında perakende bilgi sistemiyle ilgili yazılım programı başlattık. Umuyorum sonbahara kadar hazır olur. Bundan sonra işletmenin açılışı, kapanışı tüm kurumlarla irtibatı bu program üzerinden yapılacak. Ruhsatlar da bu program üzerinden verilecek."

Esnafa faizsiz kredi kullanma imkanı tanındığını hatırlatan Pekcan, 11 bin liraya kadar ticaretlerinin vergiden muaf olmasının sağlandığını dile getirdi.

- "Esnafı merkeze alan çalışmalarımız devam edecek"

Esnafa bir yıla kadar vadeli kredilerinde yüzde 4, bir yılı aşkın kredilerinde ise yüzde 5 kredi faizi uygulandığını anlatan Pekcan, "Taşınmazlarının dışından taşınır mallarının da teminat gösterilerek kredi kullanma imkanı getirilmiştir. Taşınırların teminat gösterilmesiyle kullanılan kredi oranlarında çok ciddi artışlar olmuştur. Bunun dışında Ahilik sandığı kuruldu. Firmalarının vergilerini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkarımıza 5 puan indirimi getirilmiştir. Aynı şekilde sigorta primlerinde de 5 puan indirim getirilmiştir. Yeni kurulan şirketleşme, yeni kurulan esnaf için sosyal güvenlik priminde de indirim sağlanmıştır. Bundan söyle de esnafı merkeze alan çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının ihracata çok önem verdiğine dikkati çekti.

Sadece ihracatın artmasını değil, dış ticaret açığının azalmasını da önemsediklerine değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"Dış ticaret açığımızın azalmasıyla Türkiye'nin dış finansman açığının azalmasına hizmet ediyoruz. 2018 yılında 168 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu, Cumhuriyet tarihinin rekoruydu. 2019 yılının ilk iki ayında da Allah'a çok şükür iyi gidiyoruz. Üstelik dünya ekonomisi küçülürken, dünyadaki küresel ticaret de küçülürken bunu yapmayı başardık. Sadece 2019 yılının ocak ve şubat aylarında dış ticaret açığını 10,8 milyar dolar aşağı çekerek, Türkiye'nin dış finansman açığını iki ayda 2018'e göre 10,8 milyar azaltmış bulunuyoruz. Bu rakamla sadece dış finansman açığını azaltmıyoruz, aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine olumlu katkı veriyoruz. 2018 yılında dış ticaretin büyümeye katkısı üçüncü çeyrekte 6,73, dördüncü çeyrekte 9,70. Allah izin verirse bundan böyle de devam edecek. Dış ticaretin milli gelire oranı ilk defa yüzde 50'ye ulaştı. Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkabilmesinin yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattır. İhracatımızı KOBİ'lere, esnaf ve sanatkarımıza, kadın ve genç girişimcilere yayma yönünde çalışmalarımız, projelerimiz var."

Daha sonra, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Pekcan'a kaftan figürü bulunan bir tablo hediye etti.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, program öncesi Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.