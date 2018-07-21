Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar çalışma ekonomi Bursa selahattin Trabzon
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı

"Yüksek petrol fiyatları arama-üretim faaliyetlerine canlılık getirdi"

- Fitch Ratings: - "Son dönemde petrol fiyatlarında görülen toparlanma ve 2016-2017 yıllarında sektördeki maliyet düşürücü önlemler sayesinde petrol endüstrisindeki yüksek getirili arama-üretim faaliyetleri canlılık kazandı"

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi̇ derecelendi̇rme kuruluşu Fi̇tch Rati̇ngs'ten, yüksek petrol fiyatlarının endüstride arama-üretime faaliyetlerine canlılık getirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, son dönemde petrol fiyatlarında görülen toparlanma ve 2016-2017 yıllarında sektördeki maliyet düşürücü önlemler sayesinde petrol endüstrisindeki yüksek getirili arama-üretim faaliyetlerinin canlılık kazandığı belirtildi.

Artan petrol fiyatları sayesinde yüksek üretim maliyetine sahip şirketlerin bile daha sağlıklı bir görünüm kazandığının vurgulanan açıklamada, bu firmaların nakit akışlarını pozitife çevirdiği kaydedildi.

Açıklamada, uzun dönemde petrol fiyatlarının düşmesi durumunda ise sağlıklı likidite, düşük maliyet ve finansal riskten korunma disiplini gibi faktörlerin sektörde kredi unsurları bakımından önem taşıyacağına dikkat çekildi.

Petrol fiyatlarının sert düşüş gösterdiği 2014-2016 döneminde sektör için en önemli dersin likidite tamponlarının eksikliği olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, petrol fiyatlarının düşmesinin ve işletmeyle ilgili sorunların önceden tahmin edilmesinin zor olduğu bildirildi.

Açıklamada, sektördeki birçok şirketin 2017'de, 2014'e kıyasla üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğüne değinilerek, bunun iyileşen harcama disiplini ve verimlilikteki kazanımlar sayesinde gerçekleştiği ifade edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arama-üretimFitch RatingsPetrol FiyatlarıPetrol Sektörü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5