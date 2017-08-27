Yüksek talep üretim ve ihracat rekoru getirdi

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, üretim ve ihracatta 2017'nin 8 ayında geçen yılın tamamındaki seviyenin çok üzerine çıkıp rekor kırdıklarını belirterek, "Haftada 6 gün 3 vardiya çalışmamıza rağmen yüksek talebi karşılayabilmek için çok ciddi efor sarf ediyoruz." dedi.

Hiroshi Kato, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin bugüne kadar Türkiye'ye 1,7 milyar avro yatırım yaptığını söyledi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin üretiminin 2017'nin 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 167 artarak 192 bine yükseldiğini bildiren Kato, 2016'nın tamamındaki 155 binlik üretim rakamını şimdiden geçtiklerini kaydetti.

Kato, ihraç ettikleri araç sayısının ise söz konusu dönemde yüzde 225 yükselerek 153 bine çıktığına işaret etti ve geçen yılın tamamındaki 116 bin adetlik ihracat seviyesini de 2017'nin 8 ayında aştıklarını vurguladı.

Geçen yılın son çeyreğinde seri üretimine başladıkları Toyota C-HR’nin rüzgarıyla 2016’da toplamda 1,8 milyar dolar değerinde ihracata imza attıklarını anlatan Kato, 2017 için ise bu rakamın 2 katından daha fazla bir ihracat geliri öngördüklerini ifade etti.



- "Hedef 280 bin üretim, 231 bin ihracat"



Yıllık 150 bin olan üretim kapasitelerinin Toyota C-HR ile 280 bine çıktığına işaret eden Kato, bu özelliğiyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Avrupa'daki Toyota fabrikaları arasında "en yüksek üretim hacmi" ile öne çıktığını söyledi.

Kato, 2017 yılı sonunda 280 bin adet üretim ve 231 bin ihracat hedeflediklerini belirterek, bu rakamların bugüne kadarki en yüksek üretim hacmine ve ihracat rakamına tekabül edeceğine dikkati çekti.

Verso, Corolla ve Toyota C-HR modellerini yüksek kalite standartlarında üreterek yaklaşık 100 ülkeye ihracat yoluyla gönderdiklerini aktaran Kato, "Mevcut pazarlarımız Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin yanısıra ABD, Kanada ve Tayvan gibi yeni pazarlara da ihracat gerçekleştiriyoruz. Haftada 6 gün 3 vardiya çalışmamıza rağmen, yüksek talebi karşılayabilmek için çok ciddi efor sarf ediyoruz." diye konuştu.

Kato, 2 bin kişi için ek istihdam olanağı oluşturarak 5 bin çalışana ulaştıklarını sözlerine ekledi.