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"Yükselen ticaret gerginlikleriyle ilgili korkular bu yıl daha da arttı"

- IMF'nin "Artan Ticari Gerginlikler Kapsamında Küresel Dengesizliklerle Mücadele Etme" başlıklı 7'nci Dış Sektör Raporu'ndan: - "Ticaret gerginlikleri geçen yıl yükseldi. Bu gerginliklerin yükselmesiyle ilgili korkular bu yıl daha da arttı"

NEW YORK (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), 2017'de artan ticaret gerginlikleriyle ilgili korkuların bu yıl daha da yükseldiğini duyurdu.

IMF, 7'nci Dış Sektör Raporu'nu "Artan Ticari Gerginlikler Kapsamında Küresel Dengesizliklerle Mücadele Etme" başlığıyla yayımladı.

Raporda, ABD'de devam eden mali gevşemenin parasal durumlarda sıkılaşmaya, daha güçlü ABD dolarına ve artan cari açığa neden olduğu belirtildi.

Dünyanın önemli ekonomilerindeki büyük ve sürdürülebilir olan aşırı dış dengesizliklerin küresel denge için risk oluşturduğu kaydedilen raporda, yakın dönemde bu tür eğilimlerin küresel finansal koşullarda daha hızlı sıkılaşmaya neden olarak gelişmekte olan piyasalar, özellikle de zayıf dış pozisyona sahip olan pazarların ekonomileri için bozucu sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Raporda, orta dönemde ise sürdürülebilir açığın önemli ekonomilerde artan borçlu pozisyonlarına neden olabileceği, bunun küresel büyümeyi zorlayabileceği, döviz ve varlık fiyat ayarlamalarında muhtemelen sert ve bozucu etki yaratabileceği belirtildi.

Ticaret gerginliklerinin geçen yıl yükseldiğine işaret edilen raporda, bu gerginliklerin yükselmesiyle ilgili korkuların bu yıl daha da arttığının altı çizildi.

ABD'nin ticaret dengesinin enerji fiyatlarındaki değişikliklerden büyük ölçüde izole olduğu belirtilen raporda, gelecekte dünya genelindeki yüksek enerji fiyatlarının ABD'nin ticaret dengesini iyileştirebileceği kaydedildi.


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Uluslararası Para Fonu (IMF)
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