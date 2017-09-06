"Yumurta enflasyonu"nda iç tüketim ve ihracat etkisi

BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada görülürken, bu artışta iç tüketimdeki talebin ve ihracattaki hareketlenmenin etkili olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayının zam şampiyonu yumurta oldu.

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek artış yüzde 16,85 ile yumurtada gerçekleşirken, bu ürünü yüzde 12,84 ile kayısı izledi.

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, "yumurta enflasyonu"na ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatların normale doğru gelmeye başladığını söyledi.

Yumurtanın tanesinin toptan olarak 25 kuruşun altında satılamayacağını aksi halde bu fiyatlarla üreticinin ayakta kalmasının zor olacağını dile getiren Kula, şöyle konuştu:

"Haziran ayında yumurta üreticisi 16,4 kuruşu gördü. Uzun süreli olarak maliyetinin altında satışlar oldu. Yaz aylarında genellikle fiyat düşüşleri olur ancak bu sezon üretici çok etkilendi. Serinleyen havalar ve vatandaşların evlerine dönmeye başlamasıyla fiyatlar yukarı doğru seyreder. Bu çerçevede iç talepteki artış ve ayrıca ihracattaki kıpırdanma fiyatları buraya getirdi. Halen 25 kuruşun altında fiyatlar ve zararına gidiyoruz."

Protein değeri yüksek en ucuz gıdanın yumurta olduğunu vurgulayan Kula, "Eylülde okullar açıldığında iç talep daha da artacak. Yumurtada fiyatların daha da yükselmesini bekliyoruz." dedi.

- "Fiyatlar yükseldi gibi bir anlayış doğru değil"

Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Recep Güngör ise ağustos öncesinde özellikle haziran ve temmuzu da içine alan 3-4 ay yumurta satışlarının iyi gitmediğini söyledi.

Özellikle fiyatların 16-17 kuruş aralığına gerilemesiyle birçok üreticinin çiftliğindeki yumurta tavuklarını kesime gönderdiğini ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Yumurta üretimi azaldı. Şu anda 22 kuruş civarında seyrediyor toptan fiyatlar. Bu fiyatlar halen düşük. Kış aylarında 35-40 kuruşa toptan yumurta sattık. Okullar açıldıktan sonra biraz daha yükselmesini bekliyoruz. İç talep arttı ihracat da hareketlendi ve bunların etkisiyle fiyatlar normale doğru gelmeye başladı. Fiyatlar yükseldi gibi bir anlayış doğru değil. Aşırı düşen yumurta fiyatları normale doğru geliyor ve halen gelmiş de değil. Yumurta ihracatı da kesintisiz ilerliyor."



