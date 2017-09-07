"Yumurta ihracatı artmaya devam edecek"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Dünyanın önde gelen yumurta üreticilerinden Türkiye'nin ihracatı, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 240 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ülke geneli verilerinden AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin geçen yılın ocak-ağustos döneminde yaklaşık 161 milyon dolar olan yumurta ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 49 artarak 240 milyon dolara ulaştı.

Ağustos ayında da ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 33 milyon dolara yükseldi. İhracatta geleneksel pazar olan Irak, 200 milyon dolarla pastadan büyük payı alırken, bu ülkeyi 7 milyon 816 bin dolarla Katar izledi. Katar'a ihracatın Körfez ülkelerinin uyguladığı ambargo sonrası artması rakamlara da yansıdı.

- Hedef, İran ve İsrail pazarları

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yumurtada daha geniş bir pazara ulaşmak için çabaladıklarını söyledi.

Özellikle İran ve İsrail pazarlarına girmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Girit, Katar'a ihracatın, gönderilen yumurtanın kalitesi ve fiyat dengesi sonucu ambargo kalksa bile devam edeceğini ifade etti.

Avrupa'da bazı basın yayın organlarının Türkiye'de zehirli yumurta bulunduğu iddiasını ortaya attığına dikkat çeken Girit, "İhracatımız yüzde 49 artarak yaklaşık 240 milyon dolara ulaştı, her şeye rağmen artmaya da devam edecek." dedi.

Yumurta krizi sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetimlerinin arttığını kaydeden Girit, "Bakanlık denetimlerine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

- "İddialar çok manidar"

Avrupa'nın yumurta ihracatında büyük paya sahip olduğunu ancak bu kriz sonrası düşüş yaşadıklarını belirten Girit, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yumurtada en büyük rakiplerinin ise Türkiye, Rusya ve Ukrayna olduğuna dikkat çekti.

Yumurta ihracatında Avrupa'nın tahtını kimseye kaptırmak istemediğine dikkati çeken Girit, yumurta krizinin Türkiye'ye sıçradığı yönündeki iddiaları çok manidar bulduklarını belirtti.

Türk yumurtasının pazarlarda aranan ürün olduğunu aktaran Girit, "Yumurta'da böcek ilacı kalıntısı ya vardır ya yoktur. Bunu Türkiye'deki bütün laboratuvarlar analiz edebilir. Analizler sonucu Türkiye'de böyle bir duruma rastlanılmamıştır." diye konuştu.