Yumurta kabuğu, çay posası ve kahve telvesinden gübreye

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Erdek'teki solucan gübresi üretim tesisinde, solucanlara ilçedeki iş yerlerinden toplanan yumurta kabuğu, çay posası ve kahve telvesi gibi atıklar verilerek kaliteli gübre üretiliyor.

Erdek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün organik tarımın yaygınlaştırılmasına yönelik projesi kapsamında planlanan solucan gübresi üretim tesisi, Çeltikçi Mahallesi'nde 25 Ağustos 2017'de 100 bin solucanla faaliyete başladı.

Genelde büyükbaş hayvan atıklarının verildiği solucanlardan alınan gübrelerin daha organik olması için araştırma yürüten belediye ekipleri, üniversitelerle yaptığı iş birliklerinde talaş, boyasız kağıt, yumurta kabuğu, kahve telvesi, çay posası ve sebze meyve atıklarının karıştırılması halinde kaliteli gübre elde edileceğini tespit etti.

Bunun üzerine ilçedeki otel, restoran ve kafe gibi iş yerlerinin söz konusu atıkları belediye ekiplerince toplanarak üretim tesislerine getirilmeye başlandı.

Burada, hazırlanan mamalara karıştırılan atıkları tüketen solucanların gübreleri, benzerlerine oranla kalsiyum ve karbon açısından daha zengin görüldü.

- 100 bin solucandan 3 milyona ulaşıldı

Erdek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Kamil Çağlar Ergin, topraktaki organik madde miktarını zenginleştirmek ve organik tarımı yaygınlaştırmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Ergin, meyve ve sebzelerdeki eski tatları yakalamak için yaptıkları araştırmalarda solucan gübresinin önemini fark ettiklerini dile getirerek, "Solucan gübresi sadece toprağı organik anlamda zenginleştirmekle kalmıyor aynı zamanda ürüne tadını da güzelleştiriyor." dedi.

İşe ilk başladıklarında 100 bin olan solucan sayısının 3 milyona ulaştığını vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"Aylık ortalama 3 ton solucan gübresi elde ediyoruz. Bu gübreleri şimdilik belediyenin park ve bahçelerinde kullanıyoruz ama asıl amacımız bunu zeytincilikte kullanmak. Erdek, zeytin üretimi açısından önemli bir yer. O yüzden biz bunu zeytinde nasıl kullanırız diye bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar neticesinde solucan gübresinin belirli aralıklarla düzenli şekilde zeytin ağacına verildiğinde meyve verimini artırdığını ve yaklaşık 15 gün erken hasat yaptırdığını tespit ettik. Kendi sebze bahçemizde de bunu denedik ve farkı gördük."

- Talaş, yumurta kabuğu, kağıt yiyorlar

Ergin organik atıkları restoran, otel ve kafe gibi işletmelerden periyodik olarak topladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız mamaya talaş ve boyasız olmak şartıyla mukavva ve karton atıkları kattığımız zaman gübre karbon açısından daha zengin oluyor. Öğütülmüş yumurta kabuğu kattığımız zaman kalsiyum açısından zenginleşiyor. Çay posası ve kahve telvesi ise üremeyi tetikliyor. Ayrıca bu solucanlar sıfır dereceye kadar yaşıyorlar ancak biz tesisin sıcaklığını 19-20 derecede tutuyoruz. Bu sayede solucanların üremeleri ve gübre oluşturmaları daha hızlanıyor."

Projenin örnek olmasını dilediklerini belirten Ergin, "Etrafta çöpe gidecek organik maddeleri toplayıp solucanlara mama olarak veriyoruz ve doğaya dönüştürmüş oluyoruz. Üreticilerimiz bunu rahatlıkla üretebilir ve kendi tarlalarında kullanabilir. Böylelikle topraklardaki organik madde miktarı da artmış olur." ifadelerini kullandı.



