Yumurta sektöründen

ANKARA (AA) - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, Irak'ın yumurta ithalatını durdurması nedeniyle sektörün zor günler yaşadığını belirterek, "Türkiye'de yumurta üretimi ihracata dayalı olarak büyüdü. Sürdürülebilir ve karlı bir yumurta üretimi için üretim planlaması şart." ifadelerini kullandı.

Pala, yazılı açıklamasında, Irak'ın, mayıs ayının başından beri yumurta ithalatını durdurması nedeniyle sektörün zor günler yaşadığını savundu.

Üretimin yaklaşık yüzde 30'una tekabül eden üretim fazlasını ihraç ettiklerini belirten Pala, "Bu ihracatın da yüzde 85'ini Irak'a yapıyoruz. İhracatın durmasıyla iç piyasada oluşan fazlalık arz-talep dengesine göre oluşan yumurta fiyatının hızla düşmesine sebep oldu. Üretici son haftalarda maliyeti 35-36 kuruş olan yumurtasını 22-23 kuruşa satmak zorunda kalıyor. Bu sürecin uzun sürmesi halinde, üretimin sürdürülmesi imkansız hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Pala, üreticileri endişelendiren bu durumun çözüme kavuşması için Ticaret Bakanlığının, Irak hükümetiyle ticaretin yeniden başlamasını sağlamasını istediklerini aktararak, Irak'ın ihtiyacının yüzde 20'sini kendisinin ürettiğine, yüzde 80'ini ise ithal ettiğine dikkati çekti.

Sektörde 10 yılda üretimin 2,5 kat, tüketimin 2 kat, ihracatın 20 kat arttığını kaydeden Pala, karlılığın ise inişli, çıkışlı bir seyir izlediğini vurguladı. Pala, oluşan arz fazlasının, ihracat yoluyla giderilmeye çalışıldığını belirterek, "YUM-BİR'in gayretleriyle ihracat sürekli hale geldi, ihraç edilen ülke sayısı arttı ve tabana yayıldı. Türkiye yumurta ihracatında Hollanda ve ABD'den sonra üçüncü sıraya yükseldi. 2006 yılında 18,6 milyon dolar ihracat 2018 yılında 432 milyon dolara çıktı." ifadesini kullandı.

- "Üretim planlaması şart"

Türkiye'de yumurta üretiminin ihracata dayalı büyüdüğünü, sürdürülebilir ve karlı bir yumurta üretimi için üretim planlamasının şart olduğuna işaret eden Pala, şunları kaydetti:

"Yıllık nüfus ve kişi başına yumurta tüketim artışı ile potansiyel ihracatı esas alan bir üretim planlamasına gidilmesi gerekmektedir. Sektör olarak beklentimiz Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde planlı üretime geçilmesidir. Sağlıklı bir planlama ile hem üreticinin mağdur olmayacağını hem de tüketicinin makul fiyatlarla yumurta tüketeceğine inanmaktayız."