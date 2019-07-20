Yumurta üreticileri kesim desteği bekliyor

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Afyon, Irak pazarının kapanmasıyla yumurtada arz fazlası oluştuğunu bunun daraltılması gerektiğini belirterek, "Bu nedenle tavuklar için kesime teşvik desteği talep ediyoruz. Yem maliyetleri karşılanamadığı için hayvanların ölmesini önlemek için erkenden kesimlerin yapılması gerekiyor." dedi.

Afyon, sektör sorunlarının çözümü için yaptıkları çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Kanatlı sektörünün sorunlarının ele alınması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, bürokratlar, beyaz et üreticileri ve ihracatçı birliklerinin katılımıyla Ankara'da "Kanatlı Sektör Çalıştayı" düzenlendiğini anlatan Afyon, söz konusu organizasyonda yumurta sektörü olarak taleplerini ilettiklerini ve bunların ilgili kurumlarca not alındığını söyledi.

Afyon, yumurta ihracatı yapılan Irak pazarının kapanmasının ardından, sektörde oluşan arz fazlasının değerlendirilmesinde ve eritilmesinde sorun yaşadıklarını aktararak, bu yumurtaları başka ülkeye göndermek ya da iç piyasada tüketmekte sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Sektörün elindeki arz fazlalığının sürdüğüne işaret eden Afyon, şöyle konuştu:

"Yumurta üreticileri, devletten destek gelecek ümidiyle arzdan çekilmesi için kesime sevk ettikleri hayvanları beklemeye aldı. Bu hayvanların bir an önce kesime sevk edilmesi gerekiyor ancak bunun için de destek istiyoruz. Irak pazarının kapanmasıyla oluşan yumurta arz fazlasının daraltılması gerekiyor, bu nedenle tavuklar için kesime teşvik desteği talep ediyoruz. Yem maliyetlerinin karşılanamaması nedeniyle hayvanların ölmesini önlemek için erkenden kesimlerin yapılması gerekiyor. Bu hayvanların ekonomiye kazandırılması gerekli. Kesilmiş hayvanın ihracat şansı da var."

- "Afrika pazarına giriş için destek"

Afyon, söz konusu taleplere ilişkin ilgililerce çalışıldığına dair bilgi edindiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bekleyecek vaktimiz kalmadı, kesim desteği geldi gelecek derken süreç uzuyor. Üreticinin hayvanları besleyecek parası kalmadı, her geçen gün yemden zarar ediyor ve zararı daha da büyüyor. Hızlı şekilde bu hayvanları kesime sevk etmemiz gerekiyor. Bunun için de üreticiye geçici bir destek sağlanmalı. Bu sektör zarardan çıktığı anda bu desteği vergi olarak devletine fazlasıyla öder. İflasların önüne geçilir, krizin çatallanması önlenir. Şu anda pansuman tedbirlerle bunu aşabiliriz. Aynı zamanda krizde olan üreticinin borç ertelenmesi talebi var, bu konuyu da inceleyecekler."

Irak'ın yerine alternatif pazarların belirlenmesi gerektiğini belirten Afyon, Afrika pazarı üzerinde çalıştıklarını ve bu bölgeye yapacakları ihracatın da desteklerle kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Afyon, Ticaret Bakanlığının bu konuda çalışma yapacağını da bildirdi.



