Yumurta üreticilerinden indirim uyarısı

ANKARA (AA) - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında üreticilerin yumurta fiyatlarında yüzde 10 indirime gittiğine işaret ederek, "Üreticinin makul karla sattığı ürünü aracı tüccar ve marketlerin de makul karla satması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Afyon, yaptığı yazılı açıklamada, yumurta üreticileri olarak zaman zaman yumurta fiyatlarına ilişkin haksız eleştirilere maruz kaldıklarına işaret etti.

Yumurta fiyatlarının oluşmasında etkin olmadıklarına ve kendilerinin sadece oluşmuş fiyatları haftalık olarak üyelerine duyurduklarına dikkati çeken Afyon, buna rağmen enflasyonla mücadeleye destek olmak adına Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında kayıtlı üreticilerden ürünlerinin fiyatını, oluşacak piyasa fiyatından yüzde 10 aşağı çekmelerini istediklerini belirtti. Afyon, şöyle devam etti:

"Diğer yandan piyasada beklenen etkinin görülmesi için üreticinin yüzde 10 indirimli fiyatla satması yetmez. Yumurta fiyatlarında düşüşün kalıcı olmasının maliyet kalemlerine bağlı olduğunu da unutmamak gerekir. Üreticinin talebi, yemde ve emsal ürünlerde olduğu gibi toptan ticarette KDV'nin yüzde 1 uygulanmasıdır. Üreticinin makul karla sattığı ürünü aracı tüccar ve marketlerin de makul karla satmaları gerekiyor."







