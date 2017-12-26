Yumurtacılar 2018'den umutlu

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin yumurta borsası olarak bilinen Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde üreticiler, 2018 yılında İran pazarının da devreye girmesiyle ihracat rakamlarının artacağını belirtiyor.

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan, AA muhabirine, 2017 yılının bir bölümünde zararına satışlar yaptıklarını ifade ederek, özellikle yaz aylarında yumurta fiyatının 14 kuruşa kadar düştüğünü söyledi.

Kış aylarıyla birlikte fiyatların 32 kuruşa kadar yükseldiğini dile getiren Tezcan, "Şu anda kar ve zarar birbirine denklendi. Ancak, 2017 yılında pek para kazandığımız söylenemez." dedi.

- "Katar'a haftada 15-20 tır yumurta gönderiyoruz"

İhracatta yeni pazar arayışını sürdürdüklerini anlatan Tezcan, şöyle konuştu:

"2018 yılında en büyük hedefimiz İran pazarı. Bu ülkeden talepler almaya başladık. Hükümetler arası anlaşmalar yapıldı. İzinleri aşabilirsek 2018 yılında İran'a yumurta göndermeyi düşünüyoruz. Avrupa Birliği'ne yumurta şu anda B sınıfı olarak gidiyor. Şu anda A sınıfı talepleri yok. Ama olursa onları da karşılarız. 2018 yılında inşallah fiyatların artmasını bekliyoruz. Artmazsa 2018 yılında çoğu üreticimiz kayıp yaşayacak. Şu anda ağırlıklı olarak Irak'a ihracat yapıyoruz. Katar'a haftada 15-20 tır yumurta gönderiyoruz."

Türkiye'de 110 milyon tavukla günde yaklaşık 80 milyon yumurta üretildiğini aktaran Tezcan, Başmakçı ilçesinin ise günlük yumurta üretiminin 5 milyon civarında olduğuna işaret etti.

Tezcan, 2017'de en çok ihracatın Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yapıldığını belirtti.

Yumurta üreticisi Meltem Ertürk de 2017 yılının yumurta üreticisi için çok karlı geçmediğini ifade etti.

Sektör için 2018 yılının daha güzel geçmesini beklediklerini vurgulayan Ertürk, "Beklentilerimiz satışların önümüzdeki yıl daha iyi olması yönünde. İnşallah İran'a yumurta ihraç edersek, satışlarımız daha iyi olacak. İhracatımız artarsa yeni yatırım yapacağız." diye konuştu.