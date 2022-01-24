Yumurtalar Ordu'dan gelecek

Yerel üreticinin en önemli destekçilerinden Migros, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Beni Hafife Alma Projesi (BHA) iş birliğiyle Ordu’da organik yumurta üretimine başladı. Ordu Yumurta Üreticileri Birliği’ne sağlanan desteklerle üretilen yumurtalar Türkiye’nin dört bir yanındaki Migros mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.

Çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına sahip çıkmaya devam eden Migros; Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Beni Hafife Alma Projesi’nin (BHA) katkılarıyla Ordu Yumurta Üreticilerini Birliği tarafından üretilen organik yumurtaları ülkenin her köşesindeki tüketicilere ulaştırılıyor. 2021 yılında 35 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştirilen proje kapsamında, yıllık 50 milyon adet yumurtanın tüketicilerle buluşturulması hedefleniyor.

Migros’un desteğiyle yerel üretici ürünlerinin ulusal pazarda değer görmesinin sağlayan iş birliği kapsamında birçok önemli atıldı. Altyapı destekleriyle kalite standartları yükseltilerek, ihraç yapabilir seviyeye getirildi. Üreticilerin kurumsal bir yapıya dönüşmesi sağlanırken, kadın üreticilerin sayısı artırıldı. Yemde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yem üretim tesisi kuruldu.

“Yıllık yumurta üretim kapasitesi 50 binden 35 milyon adete yükseldi”

Migros Ticaret A.Ş. Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen,“Türkiye’nin en büyük taze gıda alımı yapan perakende şirketi olarak, kurulduğumuz günden bu yana yerel üreticilerle omuz omuza çalışıyoruz. Gerek kooperatiflerle iş birliklerimiz gerekse yaptığımız doğrudan alımlarla yerel üretici ürünlerinin Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızdaki raflarda yer bulmasını sağlıyor, müşterilerimizi en taze ve kaliteli ürünlerle buluşturuyoruz” dedi.

İbrahim Sözen şöyle devam etti: “Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Beni Hafife Alma Projesi ile birlikte yürüttüğümüz proje ile Ordu Yumurta Üreticileri Birliği’ne kayıtlı üreticilere sağladığımız altyapı ve eğitim destekleriyle üretim kapasitesini ve verimliliği önemli ölçüde artırdık. Geçtiğimiz yıllarda üretilen yumurta sayısı maksimum 50 bin adet iken, bu sayı 2021 yılında 35 milyon adete yükseldi. Yıllık 50 milyon adet yumurta üretim kapasitesine ulaşma hedefliyle çalışmalar sürüyor. Migros olarak, ülkemizin her köşesindeki üreticiye ulaşmaya, dünya standartlarında üretim yapmalarını ve sürdürülebilir tarımın devamlılığını sağlamaya devam edeceğiz.”

Eğitimlerle üreticilerin uluslararası standartlarda üretim yapmasına destek olunuyor

Migros Aile Kulübü, BHA ve Ortar Gezici Tarım Okulu tarafından üreticilere uygulamalı ve teorik olarak verilen eğitim serisi ile üreticilerin uluslararası standartlarda üretim yapması sağlanıyor. Kadın üreticilerin güçlenmesi ve üretime daha fazla yer alması amacıyla kadın emekçilere öncelik veriliyor. Organik tavukçuluk başta olmak üzere yumurtacılık, etli ve damızlık tavuk yetiştiriciliğinden organik tarıma, maliyet ve pazarlamadankooperatifçiliğe kadar pek çok farklı alanda verilen eğitimlerleverimli ve sürdürülebilir üretime katkıda bulunuluyor.