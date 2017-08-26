Yunan adalarına yoğun ilgi

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluk yaşanıyor.

Yunan adalarında tatil yapmak isteyenler, Ayvalık'taki hudut kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Tatilciler, Ayvalık'tan sefer düzenleyen üç ayrı firmaya ait feribotlarla Midilli Adası'na geçiyor.

Adaya sefer düzenleyen turizm firmasının yetkilisi Ahmet Soydan, 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dolasıyla Midilli'ye yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Midilli Adası'nda şu anda yaklaşık 5 bin Türk turistin bulunduğunu anlatan Soydan, "Bugün de Midilli'ye yaklaşık bin kişi geçiş yapıyor. Yoğunluk bayramın 3. gününe kadar sürecek. Sonrasında ekimin sonuna kadar da dönem dönem yoğunluklar olacaktır. Bayram yoğunluğu nedeniyle ek seferler düzenleyebiliriz." dedi.

Tatilcilerden Serkan Altaş, 10 günlük bayram tatilini Midilli Adası'nda geçireceğini belirtti.

Yunan adalarında tatilin fiyat açısından Türkiye'ye göre daha uygun olduğunu savunan Altaş, "Hem ucuz olması hem de farklı bir ortamda bulunmak için tercihimi buradan yana kullandım." diye konuştu.

Gülseren Seven de ''Oğlumla Ege adalarını gezip görmek için buradayım." dedi.