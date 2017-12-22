Yunan turistler Noel alışverişini Edirne'de yapıyor

EDİRNE (AA) - Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler, Ulus pazarından Noel alışverişi yapıyor.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarda yeni yıl hareketliliği yaşandığını söyledi.

Satışların yüz güldürdüğünü belirten Reisoğlu, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda yabancı müşterimiz oldukça arttı. Edirne bir cazibe merkezi haline geldi. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler burada zaman geçirip alışveriş yapıyorlar ve kent ekonomisine önemli katkı sağlıyorlar. Hristiyan aleminin Noel'i yaklaşmakta. Noel alışverişlerini de Edirne'ye gelerek yapıyorlar. Hem Noel için hem de yerli müşterilerimizin yeni yıl alışverişleri için farklı ürünler getirdik. Edirne onlar için ucuzluk kenti. Buraya gelip alışveriş yapıyorlar ve ülkelerine mutlu şekilde dönüyorlar."

Pazar esnafı Serap Tontak, yeni yıla doğru satışlarda artış olduğunu belirterek, "Noel alışverişini yapmak isteyen komşu ülke vatandaşları pazarımızı ziyaret ediyor. Şu anda oldukça rağbet gösteriyorlar. Ayaklarına sağlık. Güzel bir ekonomik hareketlilik yaşatıyorlar" dedi.

Esnaf Seyfettin Akye de pazarda satılan ürünlerin hem ucuz hem de kaliteli olduğunu söyledi.

Bulgaristan'dan gelen Gamze Halilov da Edirne'nin alışveriş açısından uygun olduğunu belirtti.

Pazarda hem kaliteli hem de ucuz pek çok ürün bulduklarını ifade eden Halilov "Edirne'ye sürekli alışverişe geliyoruz. Bu pazar bizi buraya çekiyor. Güzel ve ucuz şeyler var. Bu haftada yılbaşı alışverişini yapmak için geldik. Daha çok hediyelik eşya ve giyim ürünleri aldım. Bulgaristan fiyatlarına göre burası çok ucuz." diye konuştu.

Yunanistan vatandaşı Ekkala Kostas, alışverişini genellikle Edirne'den yaptığını belirtti. Ürünlerin kaliteli ve uygun olduğunu aktaran Kostas, "Alışverişlerimizi genellikle komşu şehir Edirne'den yapıyoruz. Noel hediyelerimizi de buradan alıp ülkemize geri dönüyoruz" diye konuştu.