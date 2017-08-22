Yunan turizmi yılın ilk yarısında yükselişte

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın turizm gelirleri, yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 7,1 arttı.

Yunanistan Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, ocak-haziran döneminde turizm gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 4 milyar 114 milyon avroya yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşlarından elde edilen turizm gelirlerinin yüzde 8 arttığı belirtilen açıklamada, AB dışı ülke kaynaklı turizm gelirlerinin de yüzde 6,2 yükseldiği bildirildi.

Öte yandan, ülkeyi ziyaret eden turist sayısının ilk 6 ayda yüzde 6,6 artarak 7 milyon 941 bine ulaştığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, turist sayısında Almanlar yüzde 18 artışla bir milyon 48 bine yükselerek başı çekerken, bunu 958 binle yüzde 3,2 yükseliş gösteren İngiliz turistler takip etti.

Rus turist sayısı da yüzde 15,1'lik yükselişle 187 bine çıktı.

Turizm gelirlerinin milli gelirin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğu Yunanistan'da bu yıl turist sayısında 30 milyon rakamı aşılarak yeni bir rekor hedefleniyor. Resmi verilere göre, Yunanistan'ı geçen yıl yaklaşık 25 milyon turist ziyaret etmişti.



