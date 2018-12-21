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Yunan ve Bulgar turistler Noel alışverişini Edirne'de yapıyor

- Yunan ve Bulgar turistler, Ulus Pazarı ve kentteki çarşılara ilgi gösteriyor

Yunan ve Bulgar turistler Noel alışverişini Edirne'de yapıyor
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EDİRNE (AA) - Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler, Noel alışverişlerini Edirne'de her hafta cuma günü kurulan Ulus Pazarı'ndan yapıyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de kurulan, kıyafetten, züccaciyeye pek çok ürünün satıldığı halk arasında "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı'na, komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan turistler ilgi gösteriyor.

Turistler, pazarın yanı sıra alışveriş için kentteki tarihi çarşıları ve alışveriş merkezilerini de ziyaret ediyor.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşu ülke vatandaşlarının 24-25 Aralık'ta kutlayacakları Noel için alışverişlerini Edirne'de yaptıklarını söyledi.

Pazarda yeni yıl hareketliliği yaşandığını ifade eden Reisoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne son yıllarda cazibe merkezi haline geldi. Başta Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere Balkanlardan binlerce turist Edirne'ye gelip alışveriş yapıyor. Noel için komşu ülke vatandaşları Edirne'ye ve pazarımıza akın etti. Hristiyan aleminin Noel'i yaklaşmakta. Alışverişlerini burada yapıyorlar. Kent ekonomisine güzel bir katkıda bulunuyorlar. İstedikleri her ürünü kendi ülkelerine göre burada yarı fiyatına alıyorlar. Bundan dolayı hem onlar mutlu hem de esnaf olarak işlerimiz arttığı için biz mutluyuz. Yabancı misafirlerimizin Noel'ini kutluyorum. Yeni yılın herkese sağlık ve hayırlı işler getirmesini temenni ediyorum."

Pazar esnafı Salih Mızrak da yaklaşan yılbaşının ekonomik hareketlilik getirdiğini belirterek, "İşlerimiz çok iyi. Komşu ülke vatandaşları Noel alışverişini buradan yapıyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz." dedi.

Yunanistanlı turist Agafia Petridis de Edirne'nin alışveriş için çok uygun bir yer olduğunu ifade etti.

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