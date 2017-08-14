Yunanistan bütçesi fazla verdi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da hazinenin yılın ilk 7 ayında beklentilerin üzerine çıkarak 3 milyar 53 milyon avroluk faiz dışı bütçe fazlası verdiği bildirildi.

Yunanistan Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde düşük kamu harcamasının etkisiyle beklentilerin 955 milyon avro üzerine çıkarak, 3 milyar 53 milyon avro faiz dışı fazla verdiği belirtildi.

Açıklamada, net vergi gelirinin hedefin altında kalarak 26 milyar 277 milyon avro olarak gerçekleştiği kaydedilirken, toplam harcamanın beklentinin 1 milyar 47 milyar avro altında 27 milyar 549 milyon avroda kaldığı ifade edildi.

Yunanistan hükümeti bu yıl, kemer sıkma önlemleri kapsamında milli gelirin yüzde 1,9'u oranında faiz dışı bütçe fazlası gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kurtarma paketi programında bulunan ülke geçen yıl, sıkı bütçe disiplini ile kreditörlerin gösterdiği hedefin çok üzerinde bütçe performansı göstermişti.