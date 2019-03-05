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Yunanistan'dan 9 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Yunanistan, yaklaşık 9 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği 10 yıllık devlet tahvili ihracından yüzde 3,9 faizle 2,5 milyar avroluk gelir sağladı

Yunanistan'dan 9 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
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ATİNA (AA) - Yunanistan, 2010 yılından bu yana ilk kez 10 yıllık devlet tahvili ihracı gerçekleştirdi.
Atina Borsa'sından yapılan açıklamada, dokuz yıl sonra ilk kez gerçekleşen 10 yıl vadeli tahvili ihracı için BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International Bank, HSBC ve JP Morgan bankaları görevlendirildi.
Tahvil ihracından 2,5 milyar avro gelir elde edilirken, faiz oranının ise yüzde 3,9 olduğu belirtildi. İhaleye, yatırımcılardan 11,8 milyar avroluk teklif geldiği ifade edildi.
Ağustos 2018'de kurtarma programından çıkan ve kreditörlerinin borçlarına dayanmadan kendi ayakları üstünde durmaya çalışan ülkede, memorandumun tamamlanmasından sonra ilk kez ocak ayında tahvil ihracı gerçekleştirilmiş ve 2,5 milyar avro toplanmıştı.
Yunanistan Maliye Bakanlığı, 2019'da toplam 7 milyar avroluk tahvil ihracından gelir hedefliyor.
Yunanistan ekonomi yönetiminin 10 yıllık tahvil ihracı kararında kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ülkenin kredi notunu iki puan arttırarak B1'e yükseltmesinin etkili olduğu belirtiliyor.


 

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Anahtar Kelimeler:
YunanistanDevlet Tahvili
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