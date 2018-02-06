Yunanistan'dan Türkiye'ye enerji yatırımı sinyali

ATİNA (AA) - FURKAN NACİ TOP - Yunanistan Kamu Enerji Kurumu (DEI) Yönetim Kurulu Başkanı Manolis Panagiotakis, Türkiye'de yatırımlarını 2018'de daha da canlandırmak istediklerini belirterek, "Rüzgar enerjisi, bazı hidroelektrik santraller ve Kapadokya'da jeotermal yatırımlar olmak üzere Türkiye'de elektrik üretiminde iş birliği ve genişleme imkanlarını değerlendiriyoruz." dedi.

Panagiotakis, Yunanistan'da perakende elektrik piyasasının yüzde 85'ini elinde bulunduran kamu şirketinin uluslararası yatırım planlarını AA muhabirine değerlendirdi.



Türk şirketlerle Balkanlar'da da çalışmayı hedeflediklerini dile getiren Panagiotakis, "Özellikle yenilenebilir enerji alanına ilgi duyuyoruz ama bu termik gibi konvansiyonel alanlarda da çalışmayacağımız anlamına gelmiyor. Çinli enerji şirketi Shenhua ile Eskişehir'de bir termik santral için ihaleye girdik." diye konuştu.

Panagiotakis, bir uluslararası danışmanlık şirketi aracılığıyla Türkiye'deki kurum ve şirketlerle iş birliği fırsatlarını dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerin belirterek, "Rüzgar enerjisi, bazı hidroelektrik santraller ve Kapadokya'da jeotermal yatırımlar olmak üzere Türkiye'de elektrik üretiminde iş birliği ve genişleme imkanlarını değerlendiriyoruz. Onlarca yıldır Türk kamu elektrik şirketleriyle iş birliği içindeyiz. Türkiye'de uzun vadeli yatırım planlarımız var. Türkiye'de canlı bir varlık göstermek için bu yılın doğru bir zaman olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Termik santrallere 15 şirketten ilgi

Panagiotakis ayrıca, Avrupa Birliği normları ve kredi sağlayıcıların talepleri doğrultusunda DEI'ye bağlı termik santrallerin yüzde 40'ının satışa sunulduğunu anımsatarak, söz konusu santrallere aralarında Çinli, Japon ve Avrupalı ülkelerinde bulunduğu 15 şirketin ilgi gösterdiğini kaydetti.

Öte yandan, elektrik abonelerinin ülkedeki ekonomik kriz döneminde 2,4 milyar avroya ulaşan fatura borçlarına yönelik düzenlemelere ilişkin bilgi veren Panagiotakis, "Tam olarak istediğimiz yerde değiliz ama yaklaşıyoruz. Şu anda 2,1 milyar civarına geldik. Yani 3 ayda borçlarda yaklaşık yüzde 10'un üzerinde azalma var. Bu biraz daha zaman alacak." dedi.

Panagiotakis, iklim değişikliğiyle mücadelede temiz enerji için 2023 hedeflerine beklenenden daha önce ulaşacaklarını ifade ederek, "Yenilenebilir enerjide önümüzdeki 5-7 yıl içinde şu anda olduğumuzdan 20 kat daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Karbondioksit salınımının azaltılmasında hedeflerimize beklenenden daha önce ulaşacağız. 2023'te bu noktada Almanya'dan bile daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

- "İsim sorunu" yatırımlara engel değil



Panagiotakis, Balkanlar'da önemli bir bölgesel oyuncu olma hedefiyle Makedonya'nın önde gelen elektrik firması EDS'nin satın alınmasında son aşamaya geldiklerini belirterek, "Makedonya ile uzun yıllardır iş birliği içindeyiz. Bu adımımız, Sırbistan, Kosova ve Slovakya'da genişlememize yardımcı olacak." dedi.

Panagiotakis, son aylarda hız kazanan Yunanistan ve Makedonya arasındaki "isim sorununun" çözümüne ilişkin görüşmelerin yatırımlarına etkisini de değerlendirerek, "Biz yatırımlarımızı bu gibi meseleleri göz önüne alarak ayırmıyoruz. Tüm ülkelerde, gerek eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti'nde gerek Türkiye gibi büyük pazarlarda karşılıklı saygı ve destek kapsamında iş birliği yapılabilir." ifadelerini kullandı.



DEI'nin bir kamu şirketi olarak tüm muhtemel pazarlarda sağlam bir şekilde genişlemeyi hedeflediğini vurgulayan Panagiotakis, "Tüm Balkan halkları iş birliği ve barış çerçevesinde daha iyi bir gelecek için ekonomik kalkınmayı ve birlikte çalışmayı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEI, 2014'te PPC Elektrik adında bir iştirak açarak Türkiye piyasasına adım atmıştı.

Yunanistan ve Makedonya arasındaki "isim sorununa" ilişkin müzakereler son aylarda hız kazanırken, Yunan kamuoyunda tepkiler artıyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan Makedonya Cumhuriyeti ismiyle tanırken, Yunanistan kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.