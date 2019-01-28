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Yunanistan enerjide 32 milyar avro yatırım hedefliyor

- Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Statakis: - "Enerjide 2030'a kadar yaklaşık 32 milyar avro yatırım gerekiyor. Bunun 9 milyar avrosunun altyapıya, 8,5 milyar avrosunun yenilenebilire, 4 milyar avrosunun doğalgaza ve 9 milyar avrosunun ise enerji tasarrufuna ayrılması gerekiyor"

Yunanistan enerjide 32 milyar avro yatırım hedefliyor
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ATİNA (AA) - Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Statakis, ülkesinin enerji alanında 2030 yılı hedeflerine ulaşabilmek için yaklaşık 32 milyar avro yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Statakis, Atina Enerji Forumu’nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın enerji sektöründeki hedeflerini değerlendirdi.

Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında 2030 hedeflerini belirlediklerini ifade eden Statakis, "Hedefimiz, 2030'a kadar yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payını yüzde 32'ye çıkarmak." dedi.

Statakis, linyit kömürünün enerji üretiminde payını düşürmeyi planladıklarına işaret ederek, kapanan her linyit elektrik santralinin yenilenebilir enerjiyle ikame edileceğini belirtti.

Yunanistan'ın enerji alanındaki hedeflerine ulaşmak için yatırıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Statakis, "Bu iddialı hedefler için enerjide 2030'a kadar yaklaşık 32 milyar avro yatırım gerekiyor. Bunun 9 milyar avrosunun altyapıya, 8,5 milyar avrosunun yenilenebilire, 4 milyar avrosunun doğalgaza ve 9 milyar avrosunun ise enerji tasarrufuna ayrılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Statakis, bölgede yeni doğalgaz projeleri için çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Transatlantik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) hızla devam ediyor ve Yunanistan-Bulgaristan boru hattının bu yıl içerisinde inşasına başlanacak." diye konuştu.

Yunanistan'ın East-Med olarak bilinen Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı inşasını yoğun bir şekilde desteklediğini belirten Statakis, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında söz konusu proje için anlaşmaların önümüzdeki birkaç ay içinde Girit Adası’nda imzalanacağını bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Statakis
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