Yunanistan için kredi diliminin serbest bırakılması çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, kurtarma programı kapsamında Yunanistan’a verilecek kredi diliminin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Dombrovskis, Brüksel’de düzenlendiği basın toplantısında, Yunanistan'da uygulanan ekonomik kurtarma programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtarma programı çerçevesinde kredi diliminin serbest bırakılmasında yaşanan gecikmenin Yunan ekonomisine olan "güvene" zarar verdiğini belirten Dombrovskis, "Avro Bölgesi borç verenlerinin Yunanistan’a yeni kredi dilimini serbest bırakmalarının zamanı geldi." diye konuştu.

Dombrovskis, Yunanistan'ın toplam borcunun hafifletilmesi konusunda karşılıklı müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Talep edilen kemer sıkma tedbirlerinin Yunan meclisinde onaylanmasına rağmen 22 Mayıs'taki Avro Grubu toplantısında Yunanistan kreditörleriyle kurtarma programı kapsamında yeni dilimin serbest bırakılması için anlaşma sağlanamamıştı.

Kurtarma programının ikinci değerlendirme süreci tamamlanamadığı için Yunanistan'a yeni kredi dilimleri serbest bırakılamıyor.

Yunanistan'ın temmuz ayında kreditörlere 7 milyar avro borç geri ödemesi gerekiyor. Bu nedenle Avro Bölgesi maliye bakanlarının 15 Haziran’da Lüksemburg'da gerçekleştirecekleri ve Yunanistan'ın kurtarma programına uyumunun ele alınacağı toplantı büyük önem taşıyor.

Toplam 86 milyar avroluk kurtarma programına katılmak için Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir düzeye çekilmesini talep eden Uluslararası Para Fonu (IMF) ile başta Almanya olmak üzere Avro Bölgesi ülkeleri arasında anlaşmazlık devam ediyor.

Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroyu aşan borcunun yeniden yapılandırılmasını ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesini talep ediyor.

2010 yılından bu yana üç kurtarma programı uygulanan Yunanistan, Avro Bölgesi'nde milli gelirine oranla en yüksek borca sahip ülke durumda bulunuyor.