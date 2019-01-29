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Yunanistan memorandum sonrası ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi

- Yunanistan, yüzde 3,6 faizle 2,5 milyar avroluk 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi

Yunanistan memorandum sonrası ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi
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ATİNA (AA) - Yunanistan, kurtarma paketi programından çıkışının ardından ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yunan basınına göre, 5 yıl vadeli devlet tahvili ihracından 2,5 milyar avroluk gelir elde edildi. Faiz oranının ise yüzde 3,6 olduğu belirtildi.

Tahvil ihalesinde, yatırımcılardan 10 milyar avroyu aşkın teklif geldiği ifade edildi.

Ağustos 2018'de kurtarma programından çıkan ve kreditörlerinin borçlarına dayanmadan kendi ayakları üstünde durmaya çalışan ülkede, memorandumun tamamlanmasından yaklaşık 5 ay sonra tahvil ihracı gerçekleştirilebildi.

İtalya ile Avrupa Birliği arasında yaşanan "bütçe krizi" ve siyasi belirsizlikler sebebiyle yükselen faiz oranları tahvil ihracınının gecikmesine yol açmıştı.

Koalisyon ortağının çekilmesinin ardından hükümet, Meclis'ten güvenoyu alarak görevde kalmıştı. Yaklaşık 28 yıldır devam eden Makedonya ile "isim sorunu" ise iki ülke arasındaki anlaşmanın Yunan Meclis'i tarafından da onaylanmasıyla aşılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
TahvilYunanistan
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