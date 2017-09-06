Yunanistan ve Bulgaristan'dan demir yolu hattı projesi

ATİNA (AA) - Yunanistan ve Bulgaristan'da bulunan bazı önemli limanları birleştirecek demir yolu projesi için mutabakat zaptı imzalandı.

Kavala kentinde düzenlenen törende, Yunanistan Altyapı, Ulaştırma ve Şebekeler Bakanı Hristos Spiritzis ve Bulgar mevkidaşı Ivaylo Moskovski, toplam 6 limanı birleştirmesi planlanan demir yolu hattının inşası için mutabakat zaptına imza attı.

Elektrikli demir yolu hattının, liman şehirleri olan Yunanistan'ın Selanik, Kavala ve Dedeağaç ile Bulgaristan'ın Burgaz, Varna ve Tuna Nehri üzerindeki Rusçuk kentlerini birleştireceği belirtildi.

İmza törenine katılan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, törenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Aleksis Çipras, toplantıda yaptığı konuşmada, demir yolu projesinin jeopolitik ve tarihi önemi bulunduğunu ifade ederek, "İki ülkenin ticari ilişkilerinde ve ekonomik kalkınmasında yeni fırsatlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bulgaristan Başbakanı Borisov da mutabakatın iki ülke arasında enerji ve ulaştırma altyapısındaki iş birliğinin devamı olduğunu bildirdi.

Borisov, projeyle Tuna Nehri'nin taşımacılıkta öneminin artacağına işaret ederek, "Varna'da 3 Ekim'de düzenlenecek dörtlü zirvede, Romanya ve Sırbistan'daki mevkidaşlarımızı da projeye dahil etmeyi düşünüyoruz. Çünkü proje Tuna üzerinden ulaştırmayı da ilgilendiriyor." diye konuştu.







