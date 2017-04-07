Yunanistan ve kreditöleri uzlaştı

ATİNA (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan ve kreditörleri arasındaki müzakerelerde reformlara ilişkin kapsayıcı maddelerde anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Teknik heyetlerin bir an önce çalışmalarını tamamlamak üzere Atina'ya dönmesiyle gelecek günlerde faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Dijsselbloem, avro kullanan 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin maliye bakanlarının bir araya geldiği Malta'nın başkenti Valletta'daki Avro Grubu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Geçen ayki toplantıdan bu yana önemli gelişmelerin kaydedildiğini ifade eden Dijsselbloem, "Reformlara ilişkin kapsayıcı maddelerde anlaşmaya vardık. Teknik heyetlerin bir an önce çalışmalarını tamamlamak üzere Atina'ya dönmesiyle gelecek günlerde faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Dijsselbloem, anlaşmanın detaylarına ilişkin, "Yunanistan'ın GSYH'nin yüzde 2'si oranındaki reform paketi üzerinde anlaşma sağladık. Emeklilik maaşlarına ilişkin yüzde 1'lik kısım 2019'da ve gelir vergisine ilişkin diğer yüzde 1'lik kesim 2020'de gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Dijsselbloem, Yunan hükümetinin mali hedefleri aşması durumunda bu mali olanak kapsamında rahatlatıcı önlemler alabileceği konusunda da anlaşma sağlandığını kaydetti.



Kreditörlerin teknik heyetlerine, kısa sürede Atina'ya dönerek teknik seviyede anlaşmanın imzalanması çağrısında bulunan Dijsselbloem, gelecek Avro Grubu toplantısında bu anlaşmanın onaylanacağını bildirdi.





- "Bu yıl faiz dışı bütçe fazlası hedeflerinde beklentileri aşan bir performans sergileyecek"





Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling de anlaşmayı sevinçle karşıladığını ifade ederek, Yunanistan'ın bu yıl faiz dışı bütçe fazlası hedeflerinde beklentileri aşan bir performans sergileyeceğini kaydetti.

Yunanistan ve kreditörler arasında yapılan önceki görüşmelerde en zor konular olan emeklilik kesintileri, enerji piyasalarının liberalleştirilmesi, vergi ve çalışma yasası reformu gibi önemli başlıklar çözümsüz kalmıştı.

Öte yandan, Yunanistan kurtarma programının ikinci değerlendirme süreci tamamlanamadığı için yeni kredi dilimleri serbest bırakılamıyor. Yunanistan'ın, temmuz ayında kreditörlere yaklaşık 7 milyar avro geri ödemesi gerekiyor.

Kreditörler, Yunanistan'dan, toplam 86 milyar avroluk kurtarma programı çerçevesinde gerekli reformları yapmasını istiyor. Yunanistan'dan talep edilen iş gücü piyasası reformunda, şirketlerin eleman çıkartmalarının daha kolay hale getirilmesi ve işçi sendikalarının haklarının sınırlandırılması gibi tedbirler yer alıyor.

Yunanistan'ın yaklaşık 315 milyar avroluk kamu borcu, milli gelirinin yüzde 180'ine yakın seviyeye ulaşmış durumda. 2010 yılından beri 3 kurtarma programı uygulanan Yunanistan, Avro Bölgesi ülkeleri arasında milli gelirine oranla en yüksek borca sahip ülke konumunda bulunuyor.

IMF, Yunanistan'ın borcunun önemli oranda hafifletilmesine ilişkin adımlar atılması gerektiğini savunurken, başta Almanya olmak üzere AB'li kurum ve liderler bu konuya sıcak bakmıyor.