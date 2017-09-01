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Yunanistan'da ekonomi ikinci çeyrekte de büyüdü

ATİNA (AA) - Yunan ekonomisi, 2017'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüdü. Yunanistan İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre, Yunanistan'ın mevsim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasılası...

Yunanistan'da ekonomi ikinci çeyrekte de büyüdü

ATİNA (AA) - Yunan ekonomisi, 2017'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüdü.

Yunanistan İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre, Yunanistan'ın mevsim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Söz konusu çeyrekte ekonomi, yıllık bazda ise yüzde 0,8 büyüme kaydetti.

Mali krizden çıkmaya çabalayan Yunanistan'da GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 0,4 büyümüştü.

Yunan hükümeti, ekonominin yaklaşık yüzde 25 küçüldüğü 8 yıllık resesyon döneminden ülkeyi çıkarmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiGSYHYunanistan
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