Yunanistan'da emeklilerin çilesi bitmiyor

ATİNA (AA) - FURKAN NACİ TOP - Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras'ın açıkladığı emeklilere yılbaşı ikramiyesi yeni yıl öncesi kimilerini sevindirse de yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede gelirleri önemli oranda azalan emeklilerin sıkıntılarına çare olmaktan uzak kaldı.

Çipras'ın sosyal müjde paketine göre toplam 617 milyon avro değerinde, 850 avro altında maaş alan 1,6 milyon emekliye dağıtılacak ikramiye için dün emekliler bankalarda kuyruk oluşturdu. Ancak, 2010-2015 yılları arasında toplam 12 kez maaş kesintileriyle karşılaşarak, gelirleri yüzde 20 ila yüzde 50 arasında eriyen emekliler için ikramiyeler tatmin edici olmaktan uzak kaldı.

Yunanistan'da 2013 yılı istatistiklerine göre, nüfusun yaklaşık yüzde 25'i en az bir emeklilik maaşından faydalanırken, ülke Avrupa ülkelerine kıyasla GSYH'sına oranla en fazla emeklilik ödeneği ayıran ülke konumunda.

İşsizliğin yüzde 23'ün üzerinde olduğu, genç işsizliğinin ise neredeyse yüzde 47'ye ulaştığı ülkede, birçok ailenin geçim kaynağı emeklilik maaşlarına dayanıyor.

Gelecek yıl yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler ise yeni emekli olacaklar için iç açıcı bir manzara oluşturmuyor. Buna göre 2017'de emekli olacak biri bu yıl emekli olan birinden maaş düzeyine göre yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda daha az kazanç sahibi olacak. Ayrıca, sosyal dayanışma gelirleri ise yarı yarıya azalacak.





- "Emekliler üçüncü sınıf vatandaş"





AA muhabirine konuşan, 71 yaşındaki Militiades Kaukaletos Yunanistan'da emeklilerin durumuna ilişkin, "Yunanistan'da maalesef emekliler üçüncü sınıf vatandaş konumunda. Halk devlete değil, devlet halka hizmet etmeli ama burada devlet kendi halkını ölüme terk ediyor." ifadelerini kullandı.

Yılbaşı ikramiyesini gülünç olarak nitelendiren Kaukaletos, "Bu ikramiyeyle başbakan bizim gönlümüzü almaya çalışıyor ama ilerde bu parayı bizden geri almak için daha fazla tedbirler getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Sigorta Emeklileri Derneği Başkanı Dimos Koubouris ise, ömürleri boyunca çalıştıkları emekliliği hak ettiklerine işaret ederek, "Bizden kesilen tüm paraları geri istiyoruz. Bayram ikramiyelerini, ek maaşları elimizden aldılar." diye konuştu.

Emekli ikramiyesine ilişkin ise Koubouris, "Şimdi kalkmış bir kereye mahsus harçlık veriyorlar. Bu resmen dalga geçmek." dedi.





- Kreditörlerden sert tepki





Çipras'ın emekli ikramiyesi müjdesi ise üçüncü kurtarma paketi programında olan ülkenin kreditörleri tarafından hoş karşılanmadı.

Almanya'nın, Yunanistan'ın program dışında hareket ettiği tepkisi üzerine, anlaşmaya varılan kısa vadeli borç hafifletme askıya alındı.Fransa gibi bazı ülkeler Yunanistan'a destek verse de sorun henüz aşılabilmiş değil.

SYRIZA partisi iletişim danışmanlarından Dimitris Rapidis, bu durumun bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, "Yunan Hükümeti Avrupa'yı bütçe fazlasının savunmasız sosyal gruplar yararına kullanacağına yönelik planlara ilişkin bilgilendirdi." ifadelerini kullandı. Rapidis, borç hafifletmenin dondurulması kararının ise Eurogroup tarafından değil, bazı AB üyesi ülkelerin talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Rapidis, ikramiyenin de yeni bir durum değil, hükümetin geçen yıl verdiği bir taahhüdün gereği olduğunu ifade etti. Bunun bir seçim öncesi vaat olmadığına dikkati çeken Rapidis, erken seçim iddialarını da reddetti.



Yunanistan ekonomi yönetimi ile kreditörleri arasındaki müzakereler uzlaşmaya varılamaması üzerine önümüzdeki aya ertelendi. Emeklilik ikramiyesi kararı ise iki taraf arasındaki çatlağın daha da genişlemesine sebep oldu.

Aralık ayı başındaki Avro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısında (Eurogroup) karar verilen borç hafifletme ile ülkenin GSYH'sının yüzde 180'ine ulaşan kamu borcunun 2060'a kadar yüzde 20 hafiflemesi hedefleniyordu.