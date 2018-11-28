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Yunanistan'da genel grev hayatı olumsuz etkiledi

- Yunanistan'da özel sektör çalışanlarının grevi nedeniyle başkent Atina'da trafik durma noktasına gelirken, tren ve deniz seferleri iptal edildi

Yunanistan'da genel grev hayatı olumsuz etkiledi
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ATİNA (AA) - Yunanistan'da maaş artışı ve toplu sözleşmeler talebiyle gidilen bir günlük genel grev nedeniyle başta başkent Atina'da trafik durma noktasına geldi.

İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin (PAME) çağrısıyla greve gidilirken, Atina ve Selanik'te gösteriler düzenlendi.

Ağustos ayında kurtarma paketi programından çıkan ülkenin 2019 bütçesine karşı gösteri yapan çalışanlar, kemer sıkma önlemleri kapsamında önemli ölçüde azalan asgari ücrette artış ve toplu sözleşme haklarının geri verilmesi için yürüdü.

Kent merkezinin trafiğe kapatıldığı gösteri, yaklaşık 3 saat sürdü ve olaysız sona erdi.

- Atina'da yoğun trafik

Grev nedeniyle Atina'da toplu taşıma yapan tüm troleybüs, metro ve tren seferleri durduruldu, otobüsler belirli saatlerde hizmet verdi. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle başkentte trafik sabah saatlerinde neredeyse durma noktasına geldi.

Demir yolu ve liman işçilerinin 24 saatlik greve gitme kararı nedeniyle ülkede tren ve özellikle adalar ile ana karayı bağlayan deniz seferleri iptal edildi.

Öte yandan, dün gazetecilerin bir günlük grevi nedeniyle televizyonlarda haber bültenleri yayınlanmazken bugün gazeteler çıkmadı.

Ülkede iki hafta önce de kamu çalışanları emeklilik maaşlarında artış ve kesintilerin geri ödenmesi talepleriyle greve gitmişti.

- Bütçede mali disiplin öncelik

Yunanistan'da 8 yıl süren kurtarma paketi çerçevesinde alınan kemer sıkma önlemleri nedeniyle çalışanların ve emeklilerin maaşlarında önemli oranda düşüşler olmuştu.

Yunan hükümeti, bir yandan kreditörlerine yüksek borcu sebebiyle sıkı bir mali disiplin politikası uygularken, bir yandan da kemer sıkma önlemlerinden bunalan halkın taleplerini karşılamakta zorlanıyor.

Kreditörleri tarafından yüksek oranda faiz dışı bütçe fazlası vermesi beklenen Yunanistan'da, hükümet devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında bazı vergi oranlarında indirim, sosyal yardımlarda artış ve belli alanlarda kamu çalışanlarına kesintilerin geri ödenmesi vaatlerinde bulunuyor.


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