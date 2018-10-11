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Yunanistan'da işsizlik 2011'den bu yana en düşük seviyesinde

- Ülkede işsizlik oranı, temmuzda yüzde 19 oldu

Yunanistan'da işsizlik 2011'den bu yana en düşük seviyesinde
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ATİNA (AA) - Yunanistan'da işsizlik oranı, temmuzda düşüşünü sürdürerek Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 19'a geriledi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre gerileyerek yüzde 19'a düştü. Temmuz ayı işsizlik oranı, Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Ülkede işsiz sayısı da 897 bin olarak açıklandı.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15 ila 24 yaş arası gençlerde oran, yıllık ve aylık bazda önemli oranda geriledi. 15 ila 24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı, temmuzda yüzde 37,9'a düştü.

Yunanistan'da hükümet, işsizlik oranını bu yıl yüzde 18,4'e, gelecek yıl ise yüzde 18,2'ye düşürmeyi hedefliyor.

Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.

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ELSTATIşsizlikYunanistan
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