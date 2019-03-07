Yunanistan'da işsizlik geriledi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da işsizlik oranı, Aralık 2018'de yıllık ve aylık bazda gerileyerek yüzde 18'e düştü.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), ülkenin 2018 Aralık ayı istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, geçen yılın aralık ayında yüzde 18 düzeyinde gerçekleşirken, yaklaşık 6,5 yıl sonra en düşük seviyesine geriledi.

İşsiz sayısı da 851 bin olarak kayıtlara geçti.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş grubunda bu oran yıllık bazda gerileme gösterdi. Gençler arasında işsizlik oranı, yüzde 39,5 olarak açıklandı.

Öte yandan, Kasım 2018 işsizlik oranı aşağı yönlü revize edilerek yüzde 18,3 olarak belirtildi.

Hükümet, işsizlik oranında 2018 yılı hedefine ulaşırken, ekonomik krizin başlangıcından bu yana ilk kez gerçekleştirilen asgari ücret artışının istihdama etkisi soru işareti oluşturuyor. İşsizlikte gerilemenin büyük oranda yarı zamanlı işlerden kaynaklandığı ifade ediliyor.



Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.



Yunanistan'da 2017 Aralık ayı işsizlik oranı yüzde 20,8 olarak gerçekleşmişti.



