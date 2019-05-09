Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Rusya
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de

Yunanistan'da işsizlik şubatta yüzde 18,5'e geriledi

- Şubat işsizlik verisi, Temmuz 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti

Yunanistan'da işsizlik şubatta yüzde 18,5'e geriledi
banner17

ATİNA (AA) - Yunanistan'da işsizlik, şubat ayında yüzde 18,5 seviyesine geriledi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), şubat ayı istihdam verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış veriye göre, işsiz sayısı 871 bin 556 oldu.

Ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, şubatta yüzde 18,5 düzeyinde gerçekleşti. Bu oran, Temmuz 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, ocak ayı işsizlik oranı yukarı yönlü revize edilerek yüzde 18,6 oldu.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı, yıllık bazda gerileme gösterdi. Geçen yılın şubat ayında yüzde 46 seviyesinde olan gençler arasında işsizlik, 2019'un aynı döneminde yüzde 38,8'e düştü.

Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bütçeye göre, işsizliğin bu yılın sonunda yüzde 18,2'ye düşürülmesi hedefleniyor.

Yunanistan'da işsizlik, Şubat 2018'de yüzde 20,6 olarak gerçekleşmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ELSTATIşsizlik OranıYunanistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5