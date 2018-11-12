Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Kara vergi Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

Yunanistan'da konut fiyatları artıyor

- Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatlarında ülke genelinde yıllık yüzde 2,5, başkent Atina'da ise yüzde 3,7 yükseliş kaydedildi

Yunanistan'da konut fiyatları artıyor
banner17

ATİNA (AA) - Yunanistan'da ekonomik kriz döneminde büyük düşüş yaşayan konut fiyatları, 2018'de yükselişini sürdürerek üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Yunanistan Merkez Bankası, üçüncü çeyrek meskûn emlak fiyatları endeksini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde üçüncü çeyrekte yıllık bazda konut fiyatları yüzde 2,5 artış gösterdi. Söz konusu artış, başkent Atina'da yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

Yunanistan'da ekonomik kriz döneminde yüzde 40'ın üzerinde düşüşün yaşandığı konut fiyatlarında, son 3 çeyrektir art arda yükseliş kaydedildi.

Emlak fiyatlarındaki artışta, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülke vatandaşlarına 250 bin avroluk yatırım karşılığı 5 yıllık "Altın Vize" verilmesi uygulamasının etkili olduğu belirtiliyor.

Artan turist sayısı dolayısıyla internet üzerinden konaklama hizmeti sağlayan Airbnb gibi uygulamalarda görülen yoğun arzın da fiyatlarda yükselişe neden olduğu kaydediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EmlakKonutYunanistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1