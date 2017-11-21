Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ODTÜ TEKNOKENT Ercan Uysal hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

Yunanistan'da "memorandumlu" son bütçe mecliste

- Yunanistan Maliye Bakanlığı, kurtarma paketi programından çıkılması beklenen 2018 yılı için bütçe tasarısını sundu - Tasarıda, bu yıl için büyüme hedefi düşürülürken, 2018'de yüzde 2,5 büyüme beklentisi öngörüldü - Kreditörlerin belirlediği faiz dışı bütçe fazlası hedeflerinin aşılacağı tahmininde bulunuldu

Yunanistan'da

ATİNA (AA) - Mali krizden çıkma çabasındaki Yunanistan hükümeti, kurtarma paketi programı altındaki son bütçe olması planlanan 2018 bütçesini sundu.

Yunanistan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı, bütçe komisyonunda tartışılmak üzere meclise sunuldu.

Tasarıda, kurtarma paketi programında son yılı olması beklendiği vurgulanarak, "2018 bütçesi, ülkenin mali istikrara adım attığının göstergesi." ifadelerine yer verildi.

Bu yıl için büyüme oranı beklentisinin yüzde 1,8'den 1,6'ya çekildiği bütçe tasarısında, 2018 için beklenti 0,1 baz puan arttırılarak yüzde 2,5'e yükseltildi.

Öte yandan tasarıda, yüzde 20,6 olan işsizlik oranında düşüşün devam edeceğine işaret edilerek, oranın bu yıl yüzde 19,9'a, 2018'de ise yüzde 18,4'e gerileyeceği tahmininde bulunuldu.

- "Faiz dışı fazlada hedef aşılacak"

Tasarıda ayrıca, ülkenin kreditörlerinin belirlediği mali disiplin kriterleri kapsamında faiz dışı bütçe fazlası için 2017 ve 2018'de hedeflerin aşılacağı öngörüldü.

Yunan hazinesinin bu yılki faiz dışı bütçesinin milli gelire oranının yüzde 2,44 olacağı tahmin edilen tasarıda, gelecek yıl söz konusu oranın yüzde 3,82'ye yükseleceği belirtildi.

Gelecek yıl, ihracatta yüzde 4,6 artış beklendiği kaydedilirken, tüketimde de yüzde 1,2 yükseliş gerçekleşeceği ifade edildi.

Yaklaşık 8 yıl için üç kez kurtarma paketi kapsamında kreditörlerinden borçlanmak zorunda kalan Yunanistan'da gelecek yıl programın sona ermesi bekleniyor.

Yaklaşık 315 milyar avro kamu borcu bulunan ülkeden kreditörler, sert mali disiplin ve kemer sıkma önlemleri talep ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BütçeYunanistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5