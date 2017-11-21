ATİNA (AA) - Mali krizden çıkma çabasındaki Yunanistan hükümeti, kurtarma paketi programı altındaki son bütçe olması planlanan 2018 bütçesini sundu.

Yunanistan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı, bütçe komisyonunda tartışılmak üzere meclise sunuldu.

Tasarıda, kurtarma paketi programında son yılı olması beklendiği vurgulanarak, "2018 bütçesi, ülkenin mali istikrara adım attığının göstergesi." ifadelerine yer verildi.

Bu yıl için büyüme oranı beklentisinin yüzde 1,8'den 1,6'ya çekildiği bütçe tasarısında, 2018 için beklenti 0,1 baz puan arttırılarak yüzde 2,5'e yükseltildi.

Öte yandan tasarıda, yüzde 20,6 olan işsizlik oranında düşüşün devam edeceğine işaret edilerek, oranın bu yıl yüzde 19,9'a, 2018'de ise yüzde 18,4'e gerileyeceği tahmininde bulunuldu.

- "Faiz dışı fazlada hedef aşılacak"

Tasarıda ayrıca, ülkenin kreditörlerinin belirlediği mali disiplin kriterleri kapsamında faiz dışı bütçe fazlası için 2017 ve 2018'de hedeflerin aşılacağı öngörüldü.

Yunan hazinesinin bu yılki faiz dışı bütçesinin milli gelire oranının yüzde 2,44 olacağı tahmin edilen tasarıda, gelecek yıl söz konusu oranın yüzde 3,82'ye yükseleceği belirtildi.

Gelecek yıl, ihracatta yüzde 4,6 artış beklendiği kaydedilirken, tüketimde de yüzde 1,2 yükseliş gerçekleşeceği ifade edildi.

Yaklaşık 8 yıl için üç kez kurtarma paketi kapsamında kreditörlerinden borçlanmak zorunda kalan Yunanistan'da gelecek yıl programın sona ermesi bekleniyor.

Yaklaşık 315 milyar avro kamu borcu bulunan ülkeden kreditörler, sert mali disiplin ve kemer sıkma önlemleri talep ediyor.