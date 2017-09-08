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Yunanistan'da TÜFE arttı

- Ülkede ağustos ayında TÜFE artışı 0,9 olarak gerçekleşti

Yunanistan'da TÜFE arttı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıl başından bu yana devam eden yükselişini ağustosta da sürdürerek, yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, üst üste sekizinci ayda da enflasyon yaşayan fiyatlarda ağustos ayında artış oranı yıllık bazda yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Enflasyonda, yüzde 7,4 artan alkollü içecekler ve tütün fiyatları etkili olurken, bunu benzin fiyatlarındaki yükselişten etkilenerek yüzde 6,6 artış gösteren ulaştırma takip etti.

Konut fiyatlarında da yüzde 2,3'lük artış gerçekleşti.

Ev eşyalarında yıllık bazda yüzde 3,3 azalış görülürken, sağlık sektöründe düşüş yüzde 2,4 oldu.

Ülkede yaşanan 46 aylık deflasyon sürecinin ardından fiyatlardaki toparlanma resesyondaki ekonomi için olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor.


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EnflasyonTÜFEYunanistan
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