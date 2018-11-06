Yunanistan'daki festivalin çanı Manisa'dan

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, dedesinden öğrendiği çancılık mesleğini yaşatan Mahmut Sabancı, 2019 Ocak ayında Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek bir festival için, yapımı 10 gün süren iki özel çan üretti.

Dede mesleği çancılığı sürdüren Mahmut Sabancı'nın yaptığı çanların ünü, ilçe sınırlarını aşarak yurt dışına ulaştı.

Çanlarını başka ülkelere satmaya başlayan Sabancı, aldığı özel siparişleri büyük bir titizlikle hazırlayarak çoğunlukla Avrupa'daki müşterilerine gönderiyor.

Boyutlarına göre fiyatlandırdığı çanların en küçüğünü 5 avrodan ihraç eden Sabancı, Yunanistan'ın Selanik şehrinde gelecek yıl ocak ayında yapılacak bir festival için bir müşterisinden özel sipariş aldı. 10 gün süren çalışmanın ardından çanları hazırlayan Sabancı, siparişleri müşterisine kargoyla gönderdi.

- Festivalde sergilenecek

Mahmut Sabancı AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini dedesinden öğrendiğini, çan yapmanın titiz bir çalışma gerektirdiğini belirtti.

Dünyanın pek çok ülkesine çan gönderdiğini anlatan Sabancı, ürünlerini beğenen bir müşterisinin festivalde sergilenmesi için özel yapım çan istediğini kaydetti.

İlk kez her biri 22 kilo ağırlığında çan yaptığını dile getiren Sabancı, şunları söyledi:

"Yunanistan'da yapılacak bir festival için bir müşterim iki özel çan imal etmemi istedi. Büyük ebatta bu çanlarımızın yapımı 10 gün sürdü. Bir çan 40 kez elden geçiyor. Yıllardır bizde kulak aşinalığı oldu. Dedem de her gün gelir bizim başımızda oturur, yaptığımız işe yardımcı olur. Yılda 15 bin adetin üzerinde çan yaparak hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyoruz. Bu meslekte çırak bulabilirsek yetiştirmek istiyoruz."