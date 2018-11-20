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Yunanistan'ın kamu borcu artışta

- Ülkenin kamu borcu 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 10 artışla 356 milyar avroya ulaştı

Yunanistan'ın kamu borcu artışta
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ATİNA (AA) - Yunanistan'ın kamu borcunun 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 artarak, 356 milyar avroya yükseldiği bildirildi.

Yunanistan Maliye Bakanlığı, Kamu Borcu Bültenini yayımladı. Buna göre, bir önceki çeyrekte 345 milyar avro olan kamu borcu yüzde 10 artışla bu yılın üçüncü çeyreğinde 356 milyar avro olarak gerçekleşti.

Ülkenin borcunun en büyük kısmını 131 milyar avro ile Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) sağladığı kredi oluşturuyor.

Bu artışta, kurtarma paketi programından çıkan ülkenin kendi ayakları üzerinde durana dek kreditörleri tarafından paket kapsamında sağlanan toplu kredi etkili oldu.


- Yunanistan 2060 yılına kadar borç ödeyecek


Bültende, Yunanistan'ın kreditörlerine olan borçlarının vadesinin 2060 yılına kadar süreceği belirtildi.

Ülkede kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 180'i aşarken, bu oran Avro Bölgesi içinde en yüksek seviyede bulunuyor.

Yunanistan geçen ağustosta, yaklaşık 8 yılın ardından üst üste üç kurtarma paketinin ardından programdan çıkmıştı.

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Yunanistan
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