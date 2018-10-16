İSTANBUL (AA) - Yunus Emre'nin hayatı ve eserleri, "Yunus Dilinden" adlı uluslararası çapta çok yönlü bir kültür-sanat projesiyle tüm dünyaya sunulacak.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, şirketin ana sponsoru olduğu "Yunus Dilinden" projesinde ünlü halk ozanının deyişleri ve nefeslerinin toplandığı iki albüm, "Yunus Emre" kitabıyla birlikte birleşip dev bir eser halinde sunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve 4 aşamada hayata geçirilecek proje, 18 Ekim'de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde hayata geçirilecek konser ve görsel sahne etkinliği ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği proje kapsamında 18 Ekim'de düzenlenecek konserde, üçü anonim ezgilerinden oluşan, on ikisi ise Türk halk müziğinden klasik ve mistik müziklere kadar uzanan geniş yelpazede Prof. Dr. Erol Parlak tarafından bestelenmiş Yunus Emre'nin deyişleri, nefesleri, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Sağer'in şefliğini yürüteceği 9 solistli 35 kişilik dev orkestra, orijinal kostümlü zikir ve semah toplulukları ile izleyicilere yansıtılacak.

Konsere Garip Ay'ın ebru gösterisi, yöresel ve özgün formatlı danslar, ışık ve sahne teknikleri de eşlik edecek.

"Yunus Dilinden" projesi önce Yunus Emre'yi sonra onun dilinde hayat bulan Anadolu ruhunu, irfanını ve kültürel derinliğini ortaya koyma yolunda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü sanatçı-akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak tarafından hazırlandı. Parlak'ın Proje Genel Sanat Yönetmenliğini de yaptığı projenin prodüktörlüğünü Serdar Deli üstleniyor. Hayata geçirilecek eserler ise EtniKa Müzik Yapım etiketiyle dinleyicilere ulaştırılacak.





- "Uluslararası çapta çok yönlü sanat etkinliği olarak planlandı"





Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Prof. Dr. Erol Parlak, projeyi "uluslararası çapta çok yönlü bir sanat ve sahne etkinliği olarak" tanımladı.

Parlak, "Anadolu inanç geleneğinin baş temsilcilerinden Yunus Emre'nin, gerek kültürümüzdeki yeri gerekse duygu ve düşünce dünyasının derinliği açısından hakkını vermeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir projeyi hayata geçirdik. Gelecek dönemde özellikle kitap çalışmasını yabancı dillere çevirerek ve yurt dışındaki ülkelerde konserler düzenlenerek 'Yunus Dilinden' projesini dünyaya taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dört aşamada hayata geçirilecek projenin tanıtımı 18 Ekim'deki konser ve görsel sahne etkinliği ile yapılacak. Projenin sonraki aşamasında Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan tarihçi-yazar Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak'ın başında bulunduğu uzman akademik grubun hazırladığı, Türk kültür ve sanatında halk ozanını anlatan "Yunus Emre" kitap eseri yer alacak. Bu esere, üçü Yunus dizelerinin anonim ezgilerinden oluşan, diğerleri ise Prof. Dr. Erol Parlak tarafından bestelenmiş Yunus Emre'nin deyişlerini, nefeslerini içeren "Yunus Dilinden" albümü eşlik edecek. Son aşamada ise İbrahim Sadri'nin anlatımıyla Yunus Emre şiirlerinin toplandığı "Dil-i Yunus" albümü ile proje tamamlanacak ve bunların tamamı bir eser halinde sunulacak.