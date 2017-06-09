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Yunuseli Havaalanı'nda hava araçları için kampanya

- Akaryakıt hizmeti alan hava araçlarından konaklama ve yer hizmet bedeli alınmayacak

Yunuseli Havaalanı'nda hava araçları için kampanya

BURSA (AA) - Yunuseli Havaalanı'ndan akaryakıt hizmeti alan hava araçlarından konaklama ve yer hizmet bedeli alınmayacağı bildirildi.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, havaalanında daha önce Petrol Ofisi ile yapılan sözleşme gereğince havaalanını ziyaret eden uçaklara "Jet A1" ve "Avgaz" satışına başlandığı belirtildi.

Yakıtların Petrol Ofisi'nin standart fiyatları üzerinden satıldığı vurgulanan açıklamada, "Havacılık Okulları ile gerekli koşulları sağlayan uçaklara ÖTV'siz yakıt verilirken, aynı zamanda Yunuseli Havaalanı'ndan akaryakıt hizmeti alan hava araçlarından konaklama ve yer hizmet bedeli alınmayacak." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtYunuseli Havaalanı
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