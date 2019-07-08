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Yurt dışı çıkış harç ücreti artıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni düzenlemelerle ilgili, "Teklife göre yurt dışı çıkış harcı 50 TL olacak" dedi.

Yurt dışı çıkış harç ücreti artıyor
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AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e sundukları yasa teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.  Muş "Varlık Barışı'nın süresi 6 ay daha uzatarak 31.12.2019 sonuna kadar uzatmayı teklif ediyoruz. Yine aynı şekilde basit  şekilde vergilendirilen esnaflarımız var müracaat etmeleri halinde gider kısmına bakılmaksızın gelirin belirli oranda vergi vermesinin önünü açıyoruz" dedi.

"TCMB Kanununda değişiklik yapacağız"

Muş, teklifte TCMB Yedek Akçesi'nin yüzde 10 olarak ayrılmasının da yer aldığını kaydetti.  Muş "Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz" ifadesini kullandı. Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğine de değinen Muş, değişikliğin kanunsuz olmadığını belirtti.

Yurt dışı çıkış harcı artıyor

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ettiklerini belirten Muş "Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme getiriyoruz. İstanbul Yaklaşımı benzeri bir sistem. 2 yıllık sürede şirketler müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar yapılandırılacaktır" diye konuştu.

"Klonlanmış telefonlar 4 ay içerisinde kapatılacak"

Muş "Klonlanmış telefonların, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir" dedi.

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Yurt Dışı çıkış Harç ücreti
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